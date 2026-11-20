Lễ đón nhận diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Lễ ra mắt Văn phòng đại diện VINASME tại khu vực phía Nam.

Sự kiện đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa AgriS và VINASME, phát huy năng lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp dẫn dắt để thúc đẩy liên kết, huy động nguồn lực và tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã CK: SBT, sàn HOSE) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Lao động hạng Nhất - Ghi nhận hành trình 57 năm đóng góp cho nông nghiệp Việt Nam

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Đặng Huỳnh Ức My.

Hai phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của AgriS và bà Đặng Huỳnh Ức My trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động từ thiện xã hội, gắn với những nỗ lực phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho người nông dân và đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Huỳnh Ức My nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận dành cho tập thể và các thế hệ đã bền bỉ cống hiến, từ đội ngũ người lao động đến người nông dân, hợp tác xã, đối tác và khách hàng đã đồng hành cùng AgriS trong suốt hành trình phát triển.

Bà My khẳng định: “AgriS xác định, sự phát triển của AgriS cần gắn liền với yêu cầu phát triển chung của đất nước, với năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp và vị thế của nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Thông điệp này thể hiện trách nhiệm tiếp nối của AgriS sau khi đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước: tiếp tục phát huy năng lực đổi mới, phát triển nông nghiệp bền vững và tạo thêm giá trị cho các chủ thể cùng tham gia chuỗi nông nghiệp.

Khởi nguồn từ thương hiệu Đường Biên Hòa năm 1969, trải qua 57 năm hình thành và phát triển, AgriS từng bước chuyển đổi từ mô hình sản xuất mía đường truyền thống sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp. Doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, quản trị dựa trên dữ liệu và liên kết các nguồn lực sản xuất, tài chính, thương mại nhằm nâng cao giá trị trên toàn chuỗi nông nghiệp.

Ba năm liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500 (2024 - 2026), AgriS tiếp tục ghi dấu vị thế của nông nghiệp tư nhân Việt Nam trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu.

Từ chuyển đổi mô hình kinh doanh đến kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp

Huân chương Lao động hạng Ba dành cho bà Đặng Huỳnh Ức My ghi nhận những thành tích và đóng góp cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội, gắn với hành trình chuyển đổi mô hình phát triển của AgriS.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My góp phần thúc đẩy định hướng tăng trưởng dựa trên năng lực tích hợp và khai thác hiệu quả các nguồn lực, chuyển từ lợi thế sản xuất sang năng lực kiến tạo giá trị trên toàn chuỗi. Tại AgriS, định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc kết nối hàng hóa, dữ liệu, vốn và thị trường; đồng thời phát triển năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong nước, quốc tế.

Từ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái và kết nối nguồn lực tại AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My tiếp tục mở rộng trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên cương vị Phó Chủ tịch VINASME. Ngày 19/11, bà chính thức đón nhận Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện VINASME tại khu vực phía Nam, đảm nhiệm trọng trách thúc đẩy kết nối chính sách, nguồn lực và thị trường, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực kinh tế năng động của đất nước.

Giai đoạn 2027 - 2032, Văn phòng tập trung vào năm đột phá chiến lược trên nền tảng số: phát triển hệ sinh thái tài chính số và kết nối nguồn vốn; liên kết chuỗi giá trị vùng và giao thương; nâng cao năng lực hộ kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò đại diện, đồng hành giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện VINASME tại khu vực phía Nam cho bà Đặng Huỳnh Ức My.

AgriS đồng hành cùng VINASME, mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINASME ngày 25/8/2026, AgriS đã đồng hành cùng Hiệp hội công bố Nền tảng số VINASME, đặt nền móng cho việc phát triển một hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nguồn lực về chính sách, tài chính, công nghệ, tri thức và thị trường.

Với mạng lưới hơn 65.000 doanh nghiệp hội viên VINASME cùng tiềm năng kết nối hàng trăm nghìn thành viên thuộc cộng đồng doanh nông, nền tảng số VINASME mở ra cơ hội phát triển một hệ sinh thái số quy mô lớn, kết nối và cộng hưởng các nguồn lực sẵn có để tạo ra giá trị kinh tế mới. Thông qua công nghệ và dữ liệu, nền tảng hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, thúc đẩy giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Từ dấu mốc ra mắt ngày 25/8, các định hướng chiến lược đang từng bước được cụ thể hóa, hướng tới phát triển VINASME thành hạ tầng kết nối số dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động hợp tác chiến lược tại sự kiện ngày 19/11 đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong lộ trình phát triển nền tảng. Trọng tâm là hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ quản trị, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, kết nối với các tổ chức tài chính và từng bước mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, AgriS trao biểu trưng hỗ trợ 2 tỷ đồng đóng góp cho Chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Tây Ninh, tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương. Hoạt động thể hiện tinh thần gắn kết phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn./.