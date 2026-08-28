Xã hội

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Tiến Dũng

Tiến Dũng

tiendung177@gmail.com
12:37 | 28/08/2026
(TBTCO) - Sáng 28/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
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Thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh Quảng Ninh tạo thêm động lực phát triển từ vùng cao, biên giới Quảng Ninh dành hơn 1.089 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các đoàn khách quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập thành phố Quảng Ninh là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của địa phương.

“Từ hôm nay, Quảng Ninh mang một tên gọi đô thị mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân, trước đất nước” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành quả hôm nay là kết tinh của lịch sử, là công sức của nhiều thế hệ, là ý chí, khát vọng và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người Quảng Ninh.

Tạo bước chuyển về chất trong phát triển đô thị

Đánh giá về vị trí, vai trò của Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Quốc và thế giới, đồng thời là điểm giao thoa của các hành lang kinh tế, tuyến giao thông, chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh. Ảnh QMG

Quảng Ninh cũng là một trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ của khu vực phía Bắc; đồng thời sở hữu những giá trị đặc sắc như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu.

Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tương lai của Quảng Ninh không chỉ có than.

“Quảng Ninh phải đi lên từ than, vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức, mà điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.Ảnh QMG

“Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của Nhân dân phải tốt đẹp hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tầm nhìn của Quảng Ninh là xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập.

Phát triển nhanh nhưng phải bền vững

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố.

“Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh.Ảnh QMG

Cùng với đó, Quảng Ninh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh nhưng phải bền vững; đẩy nhanh chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý quá trình phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là nguyên tắc xuyên suốt” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Quyết tâm xây dựng thành phố Quảng Ninh thành hình mẫu phát triển xanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh là thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh
Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh QMG

Theo ông Quản Minh Cường, những thành quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt.

Ông Quản Minh Cường nhấn mạnh quyết tâm của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của dân tộc.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh được kỳ vọng tạo thêm động lực để địa phương nâng cao năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả các lợi thế về kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và logistics.

Với nền tảng phát triển đã được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thu hút các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Ở phần kết bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng: “Với lịch sử hào hùng, tiềm năng khác biệt và con người giàu khát vọng, thành phố Quảng Ninh nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, xanh hơn, giàu đẹp hơn; xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và của cả nước".

Tiến Dũng
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