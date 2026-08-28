Giá dầu thế giới tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 27/8, trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt tiến triển, trong khi nguồn cung tiếp tục bị hạn chế.

Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 được cho là một trong những yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Ngày 27/8, Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quốc gia khác nhằm đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Việc tiến trình ngoại giao chưa có bước tiến mới, cùng tình trạng nguồn cung bị hạn chế, đã gia tăng sức ép lên thị trường dầu mỏ.

Ngày 28/8, giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm. Ảnh: TL.

Trước đó, ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington đã áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran. Ông cho rằng, việc gia tăng sức ép kinh tế có thể làm giảm nhu cầu nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tuy nhiên, phía Iran cho rằng, những biện pháp này không hiệu quả. Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân gần đây.

Trong khi đó, vai trò điều tiết nguồn cung của OPEC+ đang bị hạn chế do chính tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz. Theo trích dẫn từ một số nguồn tin nước ngoài, thị phần của OPEC+ trong tổng sản lượng dầu toàn cầu đã giảm từ hơn 48% trước khi chiến tranh Iran bắt đầu xuống khoảng 40% trong tháng 7. Riêng 7 nhà sản xuất cốt lõi, gồm Saudi Arabia và Nga, chỉ còn chiếm khoảng 25% sản lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh này, thị trường không chỉ quan tâm OPEC+ sẽ tăng hay giảm sản lượng bao nhiêu, mà quan trọng hơn là bao nhiêu dầu thực sự có thể được sản xuất và đưa ra thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ Trung Quốc đang phần nào hạn chế đà tăng. Lượng dầu nhập khẩu của nước này kể từ đầu chiến sự thấp hơn khoảng 400 triệu thùng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua từ quốc gia tiêu thụ dầu lớn đang yếu hơn.

Tại eo biển Hormuz, Iran và Oman vẫn đang đàm phán về cơ chế quản lý và khôi phục hoạt động hàng hải. Lưu lượng tàu qua eo biển tăng nhẹ lên 10 tàu trong ngày 26/8, song vẫn thấp hơn mức trung bình 10 ngày khoảng 15 tàu/ngày. Hoạt động vận tải đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng chưa trở lại bình thường. Vì vậy, tiến độ thực tế của thỏa thuận Iran - Oman sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với nguồn cung dầu và mức độ rủi ro đang được phản ánh trên thị trường.