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Ngày 28/8: Giá cao su biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á

06:29 | 28/08/2026
Giá cao su hôm nay (28/8) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á, trong đó giá RSS3 tại TOCOM và cao su tự nhiên trên SHFE đồng loạt đi xuống, tuy nhiên giữ đà tăng trên sàn SGX và thị trường Thái Lan. Trong nước tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.
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Ngày 28/8: Giá cao su biến động trái chiều trên các sàn giao dịch châu Á
Giá cao su hôm nay biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 8 ở mức 453,70 Yên/kg, giảm 1,94%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 440 Yên/kg, giảm 2%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa nhích nhẹ 0,3 Baht lên mức 87,9 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.555 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,85%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.600 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,65%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất lao dốc 830 Nhân dân tệ, tương đương 5,62%, còn 13.930 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 236,40 Cent/kg, tăng 0,47%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 230,50 Cent/kg, tăng 0,04%.

Diễn biến giảm đồng loạt trên TOCOM và SHFE cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng trên các thị trường cao su chủ chốt tại châu Á, đặc biệt khi các hợp đồng TOCOM giảm khoảng 2% và SHFE giảm 0,65 - 0,85%. Tuy nhiên, SGX vẫn duy trì sắc xanh ở phần lớn kỳ hạn, với mức tăng cao nhất 0,47%, cho thấy lực cầu đối với cao su giao kỳ hạn vẫn còn.

Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co, khi thị trường phải cân bằng giữa áp lực chốt lời, triển vọng nhu cầu công nghiệp và tín hiệu từ thị trường Trung Quốc.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su hôm nay tiếp tục giữ ổn định tại các doanh nghiệp được khảo sát.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, giá cao su trong nước chưa chịu tác động đáng kể từ diễn biến phân hóa trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp tiếp tục giữ giá thu mua ổn định, trong khi thị trường thế giới vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về nguồn cung và nhu cầu để xác lập xu hướng mới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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