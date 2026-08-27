Thời sự

Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026: Thống nhất rà soát vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng giao thương

Hà Minh

Hà Minh

19:59 | 27/08/2026
(TBTCO) - Ngày 27/8/2026, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị giữa kỳ Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào năm 2026 và Cuộc họp lần thứ 19 Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane đồng chủ trì.
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Tại Hội nghị, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 trong 8 tháng đầu năm; trao đổi về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và thống nhất các nội dung trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong những tháng cuối năm 2026.

Tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá, việc thực hiện Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; hai bên phối hợp triển khai các nghị định thư, thỏa thuận hợp tác đã ký, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam về tình hình chung trên thế giới và những kết quả hợp tác giữa hai bên. “Những biến động nhanh, phức tạp của địa chính trị đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế thế giới chung và làm chậm tiến trình phát triển của các quốc gia nói riêng, trong đó có Lào và Việt Nam”- Phó Thủ tướng Lào đánh giá.

Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphab Phomvihane phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Phó Thủ tướng Lào cho biết, Lào đang đặt trọng tâm cân đối về ngân sách, thúc đẩy kinh tế phát triển vượt thu để đảm bảo nhu cầu chi và dành vốn đầu tư hạ tầng. Ở lĩnh vực hạ tầng, Chính phủ Lào đã có những chỉ thị cụ thể, trong đó có những dự án hạ tầng chiến lược kết nối với Việt Nam phục vụ thương mại hai quốc gia, như: đường số 6, đường số 12, tuyến cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, cao tốc nối cửa khẩu Cha Lo với cảng Vũng Áng...

“Tài chính đối với Lào là quan trọng nhất, phải có nguồn lớn để đáp ứng nhu cầu, Lào mong muốn Việt Nam giúp đỡ chuyên gia thực hiện các công việc liên quan” - Phó Thủ tướng Lào nói.

Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Đoàn đại biểu CHDCND Lào tham dự Hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Phó Thủ tướng Lào ghi nhận kết quả thiết thực về hợp tác năng lượng với việc hai bên đã ký kết các thoả thuận mua bán điện và than với giá trị thương mại đạt 1,3 tỷ USD. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng có những bước phát triển. Việt Nam đã cấp học nhiều bổng cho du học sinh Lào.

Đối với dự án Khai thác và chế biến muối mỏ kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane (Lào) do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư, là dự án hợp tác kinh tế trọng điểm giữa hai nước, phía Lào đề xuất Việt Nam quan tâm hơn, thúc đẩy quá trình tiến hành theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Lào cũng đề xuất Việt Nam quan tâm hỗ trợ, nhất là đối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tín dụng, hỗ trợ thúc đẩy các dự án liên quan nhanh chóng và hiệu quả.

Tạo nền tảng, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Về trọng tâm hợp tác những tháng cuối năm 2026, Hội nghị thống nhất tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao, Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, tập trung tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao; hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy kết nối và hợp tác kinh tế, tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào và kết nối ba nền kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác về thể chế, tài chính, giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch; thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực Lào có nhu cầu và thế mạnh.

Đặc biệt, tăng cường đối thoại, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thương mại và hợp tác năng lượng; ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực... tạo nền tảng để hai nước phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong năm 2027 - kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Minh

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025; Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với 300 dự án, tổng vốn đăng ký 7,04 tỷ USD. Kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,3 tỷ USD.

Năm 2026, Chính phủ Việt Nam cấp 1.300 suất học bổng cho Lào tại hơn 170 cơ sở giáo dục Việt Nam; dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam đang được hai bên tích cực phối hợp triển khai.

Chính phủ Việt Nam dành 1.120 tỷ đồng kinh phí viện trợ cho Chính phủ Lào trong năm 2026, nằm trong tổng số 10.000 tỷ đồng của giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện các chương trình, dự án và đào tạo cán bộ, học sinh Lào. Hiện có 7 dự án đang triển khai; về cơ bản, các dự án đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (bên phải) và Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào trao quà lưu niệm. Ảnh: Hà Minh
Khai mạc Hội nghị giữa kỳ lần thứ 2 Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hà Minh
Hà Minh
Từ khóa:
Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn

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