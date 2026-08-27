Chứng khoán

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, hơn 444 tỷ đồng đổ vào TCB

Tùng Linh

Tùng Linh

19:43 | 27/08/2026
(TBTCO) - TCB dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với 444,33 tỷ đồng. Đây cũng là động lực chính giúp dòng vốn ngoại vào ròng trên thị trường hai phiên gần đây.
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Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trong phiên 27/8, nối dài chuỗi mua ròng lên 5 phiên liên tiếp. Giá trị mua ròng hôm nay tăng lên hơn 235 tỷ đồng. Tâm điểm giao dịch tiếp tục nằm ở nhóm ngân hàng, đặc biệt là TCB sau những thông tin liên quan đến khả năng xuất hiện nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

TCB dẫn đầu danh sách mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với 444,33 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Cùng xu hướng vào rõ rệt của dòng vốn ngoại, cổ phiếu Techcombank tiếp tục tăng 1,94% lên 34.100 đồng/cổ phiếu, sau phiên tăng kịch trần trước đó sau tin hai tổ chức tài chính nước ngoài BNP Paribas và KB Kookmin Bank đang có các cuộc đàm phán để mua tối thiểu 15% cổ phần Techcombank với tư cách nhà đầu tư chiến lược.

Không chỉ TCB, dòng tiền ngoại trong phiên 27/8 còn hướng khá rõ vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG đứng thứ hai với 116,55 tỷ đồng, trong khi VPB được mua ròng 102,3 tỷ đồng. PNJ xếp tiếp theo với 55,27 tỷ đồng.

Các vị trí còn lại trong top mua ròng gồm TIN 35,33 tỷ đồng, MSB 32,85 tỷ đồng, DGW 29,89 tỷ đồng, VPI 25,48 tỷ đồng, FPT 25,12 tỷ đồng và MBB 22,73 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng nhóm ngân hàng có TCB, VPB, MSB và MBB cùng xuất hiện trong top 10 mua ròng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, hơn 444 tỷ đồng đổ vào TCB
TCB tiếp tục được khối ngoại giải ngân mua ròng mạnh - Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, áp lực bán khá phân tán và không xuất hiện giao dịch quy mô tương đương TCB. VIX bị bán ròng mạnh nhất với 68,22 tỷ đồng, tiếp đến là POW 48,74 tỷ đồng. SSI và TCX lần lượt bị rút ròng 42,51 tỷ đồng và 42,46 tỷ đồng. VCB, CTG và BID cũng xuất hiện trong top bán ròng, cho thấy giao dịch của khối ngoại ngay trong nhóm ngân hàng vẫn có sự phân hóa.

Chuỗi mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài diễn ra đồng thời với tín hiệu cải thiện của thị trường. Sau thời gian điều chỉnh và tích lũy kéo dài, VN-Index đã vượt trở lại vùng 1.800 điểm, trong khi thanh khoản có dấu hiệu khởi sắc./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại techcombank tcb

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