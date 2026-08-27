Chậm công bố nhiều thông tin về trái phiếu, BB Sunrise Power bị xử phạt

Ngày 26/8/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 481/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần BB Sunrise Power.

Theo quyết định, BB Sunrise Power bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu, gồm: Báo cáo tài chính năm 2023; tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025 và năm 2025.

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Bên cạnh đó, BB Sunrise Power chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc đối với tài liệu liên quan đến việc bán tài sản bảo đảm của gói trái phiếu mã BBSP.H.20.23.001 và hoàn tất mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu này.

Được biết, BB Sunrise Power hoạt động chính trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện, có trụ sở chính đặt tại A2023, The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội./.