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Chứng khoán ngày 21/8: VN-Index tăng gần 34 điểm, nhóm chứng khoán dẫn sóng

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:17 | 21/08/2026
Nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt bứt phá, cùng sự khởi sắc của ngân hàng, bất động sản và công nghệ đã kéo VN-Index tăng gần 34 điểm trong phiên 21/8. Thanh khoản cải thiện mạnh và khối ngoại trở lại mua ròng, củng cố sắc xanh lan tỏa trên thị trường.
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VN-Index tăng điểm mạnh

Sau phiên sáng khá ảm đạm, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh mẽ vào phiên chiều 21/8 trước sự đồng thuận của hầu hết các nhóm ngành. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng gần 34 điểm lên mốc 1.768,12 điểm (tương ứng tăng gần 2%).

Chứng khoán ngày 21/8: VN-Index tăng gần 34 điểm, nhóm chứng khoán dẫn sóng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/8.

Độ rộng thị trường hôm nay nghiêng hẳn về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 263 mã tăng giá, 45 mã giữ giá tham chiếu và 70 mã giảm giá.

VN-Index cải thiện đáng kể về điểm số cùng với sự đồng thuận khi đa phần các nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Trong đó dịch vụ tài chính, hàng và dịch vụ công nghiệp và công nghệ thông tin là những nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại chỉ có nhóm ngành dầu khí và truyền thông có phiên giao dịch không tích cực.

Chỉ số VN30 cũng có phiên phục hồi tích cực khi tăng +40,73 điểm, lên mức 1.927,79 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 25 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thị trường tăng điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 784 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 18.356 tỷ đồng tăng 36% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,52 điểm, lên mức 284,07 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,28 điểm, lên mức 127,52 điểm.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 61 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 39 tỷ đồng. Tại chiều bán, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất tại VCB với giá trị khoảng 77 tỷ đồng. Xếp sau là BSR (-62 tỷ đồng), GMD (-59 tỷ đồng), VPB (-54 tỷ đồng) và DCM (-43 tỷ đồng). Ngoài ra, các mã như VCK, HPG, VIC, DMX, PLX cũng nằm trong danh sách bị bán ròng đáng chú ý. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng SHB với giá trị gần 138 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là SSI (+72 tỷ đồng), MSN (+51 tỷ đồng), PNJ (+43 tỷ đồng) và VSC (+41 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng.

Dòng tiền trở lại, sắc xanh lan tỏa thị trường

VN-Index đóng cửa ở vùng cao nhất phiên, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể so với những phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về phía tích cực khi. Đáng chú ý, 18 cổ phiếu tăng kịch trần, trong đó có nhiều mã thuộc nhóm chứng khoán và tài chính như SSI, VIX, VND, VCI, ORS, cùng PNJ, GEX, VSC...

Xét theo nhóm ngành, ngoại trừ dầu khí và truyền thông, phần lớn các nhóm cổ phiếu đều ghi nhận diễn biến tích cực. Trong đó, chứng khoán trở thành một trong những nhóm nổi bật nhất với hàng loạt mã tăng mạnh. Công nghệ, ngân hàng và bất động sản cũng đồng thuận đi lên, góp phần củng cố đà tăng chung của thị trường.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC tiếp tục đóng góp nhiều nhất cho VN-Index với hơn 5 điểm tăng. Theo sau chủ yếu là các đại diện thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản như VCB, VHM, BID, VPB, CTG. Sự đồng thuận của các cổ phiếu trụ cùng đà lan tỏa ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ giúp thị trường duy trì trạng thái tích cực cho đến khi đóng cửa.

Chứng khoán ngày 21/8: VN-Index tăng gần 34 điểm, nhóm chứng khoán dẫn sóng
VN-Index tăng mạnh phiên cuối tuần, đi cùng sự cải thiện của thanh khoản. Ảnh: Đức Thanh

Điểm đáng chú ý trong phiên cuối tuần là sự trở lại của dòng tiền. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh so với phiên trước và cao hơn 21,3% so với mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền tập trung rõ rệt vào các cổ phiếu tăng giá, với thanh khoản của nhóm tăng áp đảo khoảng 15,9 lần nhóm giảm giá.

Theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến này cho thấy tín hiệu tích cực đang quay trở lại sau giai đoạn thị trường giằng co. Dù vậy, thanh khoản trên khung tuần vẫn chưa thực sự bứt phá khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 24,5% so với bình quân 20 tuần. Vì vậy, VN-Index vẫn có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi tiếp cận các vùng giá cao hơn. Chuyên gia kỳ vọng tín hiệu tích cực trong phiên cuối tuần có thể tạo động lực để VN-Index hướng tới vùng kháng cự 1.820 - 1.840 điểm trong tuần tới.

Nhìn trên khung thời gian tuần, phiên giao dịch ngày 21/8 có ý nghĩa đáng chú ý khi lực mua giúp chỉ số lấy lại phần lớn số điểm đã mất trước đó. Dù thanh khoản tuần vẫn là yếu tố cần theo dõi, việc thị trường kết tuần trong sắc xanh, cùng sự cải thiện của dòng tiền đang góp phần củng cố kỳ vọng về xu hướng tích cực hơn trong giai đoạn tới./.

Mai Tấn
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