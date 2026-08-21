Cổ phiếu PNJ tăng trần sau thông tin mới về vụ buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/8, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và thông tin điều tra ban đầu liên quan vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Tính đến chiều 21/8, cổ phiếu PNJ tăng trần lên 39.900 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này xuất hiện sau khi cơ quan điều tra cho biết đã làm rõ nguồn gốc số đá trong suốt thu giữ trong vụ án, đồng thời xác định bước đầu hành vi của các cá nhân có liên quan.

Diễn biến cổ phiếu PNJ trong phiên chiều ngày 21/8.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ vật chứng là các viên đá trong suốt nghi kim cương đã được trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định. Kết quả cho thấy số vật chứng thu giữ gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị thuộc PNJ, đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên PNJ-LAB, câu kết với các đối tượng người Ấn Độ thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nhằm mục đích vụ lợi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi số kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB. Số kim cương này sau đó được bán cho khách hàng để thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, toàn bộ số kim cương liên quan vụ án được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đối với hoạt động của PNJ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với doanh nghiệp, đồng thời thu thập và kiểm tra hồ sơ liên quan đến hoạt động nhập khẩu mặt hàng kim cương.

Kết quả điều tra cho thấy PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Hoạt động nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường của doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi là những người đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên. Trong khi đó, số kim cương buôn lậu được xác định không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.