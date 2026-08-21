Xã hội

Hà Nội từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về môi trường

18:04 | 21/08/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tăng cường kiểm soát các nguồn phát thải, trong đó tập trung xử lý tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và rác tự phát; đồng thời chủ động phương án ứng phó với nguy cơ ô nhiễm không khí trong những thời điểm thời tiết bất lợi.
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Tại cuộc họp nghe báo cáo tổng thể về công tác duy trì vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm không khí trên địa bàn do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì mới đây, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, Hà Nội xác định ô nhiễm không khí là một trong những điểm nghẽn môi trường cần tập trung xử lý, với phương châm phòng ngừa là chính, quản lý theo nguồn phát thải, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và gắn trách nhiệm với từng cấp, ngành, địa phương.

Tính từ ngày 1/1 đến 11/8, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 73,28%, tăng so với mức 71,18% của kỳ báo cáo 6 tháng và tiến gần mục tiêu 75% đề ra cho cả năm 2026. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình ngày đạt 40,95 µg/m³, đáp ứng quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT.

Một trong những giải pháp trọng tâm đang được Hà Nội triển khai là kiểm soát phát thải từ giao thông. Thành phố đã phê duyệt và triển khai Đề án vùng phát thải thấp (LEZ) trong Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026, đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sạch, phát triển hạ tầng và vận tải công cộng.

Từ ngày 1/7, 100% tuyến buýt trong Vùng phát thải thấp sử dụng phương tiện xanh. Thành phố triển khai vé điện tử, miễn vé trên 45 tuyến buýt trong phạm vi Vành đai 1 đến hết tháng 6/2027; đồng thời nghiên cứu phát triển xe buýt điện cỡ nhỏ và phương tiện xanh phục vụ kết nối chặng đầu, chặng cuối.

Hà Nội chuẩn bị trước một bước để kiểm soát ô nhiễm
Quang cảnh cuộc họp

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, xe mô tô sử dụng nhiên liệu xăng vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các phường, phổ biến 94-97% tổng số phương tiện. Xe mô tô điện đã xuất hiện tại tất cả các địa bàn nhưng số lượng còn hạn chế, khoảng 1.000-3.500 xe/phường, tương ứng 3-6%. Tại Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Tây Hồ, số lượng xe điện bắt đầu tăng.

Sau khoảng 1,5 tháng triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp, hệ thống giao thông công cộng xanh, xe đạp công cộng, trạm sạc, tủ đổi pin và các điểm trông giữ phương tiện tiếp tục được bổ sung. Trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở và hỗ trợ người dân thực hiện.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lắp đặt 6 cảm biến và bố trí một xe quan trắc tự động tại phường Hoàn Kiếm; dự kiến tiếp nhận thêm 8 cảm biến do Pháp tài trợ và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai 39 trạm cảm biến trên địa bàn thành phố.

Về chất thải rắn, Hà Nội hiện tiếp nhận, xử lý hơn 8.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày. Dự báo đến năm 2030, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 13.200 tấn/ngày, trong đó nhu cầu xử lý tập trung khoảng 11.200 tấn/ngày.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá thời gian qua thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải thiện môi trường và đạt kết quả bước đầu tích cực. Số ngày chất lượng không khí ở mức báo động đỏ đã giảm so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thành phố, nguy cơ ô nhiễm không khí và các vấn đề về chất thải, nước thải vẫn có thể diễn biến phức tạp khi xuất hiện điều kiện thời tiết bất lợi. Đặc biệt, thời điểm thu hoạch có thể gia tăng tình trạng đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng đến chất lượng không khí của Hà Nội và các địa phương lân cận.

“Chúng ta phải chuẩn bị trước một bước để có những giải pháp ứng phó ngay với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và vệ sinh môi trường” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hà Nội chuẩn bị trước một bước để kiểm soát ô nhiễm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trước hết không để môi trường xấu đi, đồng thời từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về môi trường. Thành phố tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn phát thải từ giao thông, công trình xây dựng, phá dỡ, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác.

Đối với tình trạng đốt rơm rạ, rác thải không đúng quy định, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động xây dựng, đặc biệt là các công trình phá dỡ, nhằm hạn chế phát tán bụi trong quá trình thi công, vận chuyển và phá dỡ.

Về liên kết vùng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, thống nhất biện pháp kiểm soát nguồn phát thải, nhất là đốt rơm rạ, đốt rác và các nguồn phát thải tại khu vực giáp ranh.

Đối với quản lý chất thải, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng năng lực xử lý tại các khu xử lý tập trung như Nam Sơn, Xuân Sơn đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phương thức thu gom, phân loại và xử lý rác tại cơ sở cần tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ, thay thế phương thức thủ công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc đưa rác đúng giờ, đúng nơi quy định cần trở thành nếp sống văn minh; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống camera và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư để phát hiện, xử lý kịp thời các điểm tập kết rác không đúng quy định.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội Kiểm soát ô nhiễm

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