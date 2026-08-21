Chính sách tài chính

Hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại Việt Nam

Hà Phương

Hà Phương

17:31 | 21/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 118/2026/TT-BTC hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng chuẩn mực quốc tế về kế toán tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/1/2027.
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Thông tư số 118/2026/TT-BTC hướng dẫn đối tượng, phạm vi và thể thức áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 324/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế có nhu cầu, đủ khả năng và nguồn lực được lựa chọn áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán để lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất.

Về thể thức áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán, Thông tư quy định, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi lựa chọn áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc:

Một là, áp dụng nguyên mẫu và không có bất cứ sự điều chỉnh nào các quy định của Chuẩn mực quốc tế về kế toán có hiệu lực.

Hai là, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực quốc tế về kế toán phải áp dụng nhất quán trong một năm tài chính. Việc áp dụng hoặc dừng áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán chỉ được thực hiện tại ngày bắt đầu kỳ kế toán năm tiếp theo.

Ba là, báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Theo quy định tại Thông tư số 118/2026/TT-BTC, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cho Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Kỳ báo cáo, thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất được thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất lập theo Chuẩn mực quốc tế về kế toán được sử dụng để gửi các cơ quan chức năng và công khai báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thay đổi chế độ kế toán, hệ thống Chuẩn mực kế toán đang áp dụng sang hệ thống Chuẩn mực quốc tế về kế toán phải trình bày thông tin so sánh và thuyết minh đầy đủ các thông tin trên báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) số 1 - Lần đầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán theo quy định tại Nghị quyết 222/2025/QH15 và Nghị định số 324/2025/NĐ-CP tiếp tục thực hiện quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 118/2026/TT-BTC nêu rõ, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) cập nhật thường xuyên và công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính danh sách các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lựa chọn áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản về việc áp dụng hoặc dừng áp dụng Chuẩn mực quốc tế về kế toán của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) sẽ điều chỉnh lại danh sách công khai các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
Hà Phương
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