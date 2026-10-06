Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

21:38 | 06/10/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam và Panama.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. Ảnh: Đức Thanh.

Các văn kiện hợp tác gồm có: Hiệp định Hợp tác về vận tải biển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Panama; Thỏa thuận Hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Biên bản ghi nhớ Hợp tác nông nghiệp; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Cục Du lịch Panama về hợp tác du lịch;

Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa các cơ quan Hải quan; Biên bản ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Quốc tế Panama; Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Viện Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Panama (IDIAP).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. Ảnh: Đức Thanh.

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Panama đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Việt Nam và Panama có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam - Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa./.

Theo TTXVN
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tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng thống Panama thăm chính thức việt nam Lễ trao các văn kiện hợp tác

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