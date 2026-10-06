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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

18:18 | 06/10/2026
(TBTCO) - Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/10/2026.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Đức Thanh

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân tiến vào Nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Nhà Quốc hội vui mừng vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Cộng hòa Panama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. Ảnh: Đức Thanh

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino rời bục danh dự và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Khánh Nguyễn

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững.

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được bồi đắp thông qua những chuyến thăm, các hiệp định hợp tác và sự đồng hành tại nhiều diễn đàn quốc tế.

Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định. Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Việt Nam và Panama có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, logistics, vận tải biển, tài chính, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch. Với vị trí chiến lược, Panama có thể trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận châu Mỹ, trong khi Việt Nam có thể là cầu nối để Panama mở rộng sang thị trường ASEAN.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống Việt Nam - Panama ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Chuyến thăm sẽ tạo bước tiến ở ba phương diện chính, tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng và định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, giáo dục - đào tạo, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác.

Các văn kiện hợp tác dự kiến được ký kết trong chuyến thăm sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và phát triển ổn định.

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10/2026, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama

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