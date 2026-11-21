Theo Nghị quyết, thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội là việc Tòa án xem xét, quyết định thu hồi và xử lý tài sản theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định theo đề nghị của Viện kiểm sát khi có căn cứ cho rằng tài sản đó có liên quan đến tội phạm mà không phụ thuộc vào việc phải có bản án hình sự kết tội đối với người bị buộc tội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn

Cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội được áp dụng đối với vụ án hình sự về tội rửa tiền, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Tài sản được xem xét thu hồi và xử lý không qua kết tội bao gồm tài sản có căn cứ cho rằng có liên quan đến tội phạm nhưng không phải vật chứng của vụ án hình sự; tài sản được hình thành thông qua thừa kế, tặng cho hoặc giao dịch khác từ tài sản quy định tại điểm a khoản này mà người tham gia giao dịch đó biết hoặc phải biết là tài sản có liên quan đến tội phạm hoặc nhằm che giấu, tẩu tán tài sản; lợi tức, lợi nhuận và các lợi ích vật chất khác phát sinh từ tài sản có căn cứ cho rằng có liên quan đến tội phạm nhưng không phải vật chứng của vụ án hình sự.

Cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau.

Một là trường hợp đã khởi tố vụ án hình sự nhưng quyết định khởi tố vụ án bị hủy bỏ do có một trong các căn cứ không khởi tố vụ án: đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã được đại xá; người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Hai là trường hợp vụ án hình sự bị tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án trước khi mở phiên tòa sơ thẩm theo một trong các căn cứ: chưa xác định được bị can hoặc không rõ bị can, bị cáo đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra, thời hạn quyết định việc truy tố, thời hạn chuẩn bị xét xử; khi có kết luận giám định tư pháp xác định bị can, bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo.

Ba là trường hợp vụ án hình sự bị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án trước khi mở phiên tòa sơ thẩm theo một trong các căn cứ: đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; tội phạm đã được đại xá; bị can, bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự; bị can, bị cáo đã chết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 và không áp dụng đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 00 giờ 00 phút ngày 1/3/2027.

Nghị quyết được thực hiện trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Tại thời điểm Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành mà vụ việc thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội chưa giải quyết xong thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi kết thúc./.