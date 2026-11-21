Trong khi đó, trên thị trường tự do, đà tăng của USD diễn ra mạnh hơn đáng kể, lên 26.250 - 26.290 VND/USD, tăng khoảng 150 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.376,05 - 26.941,95 VND/USD.

Sáng 21/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên gần nhất ở mức 25.659 đồng/USD, tăng 22 đồng so với cuối tuần trước và neo ở vùng đỉnh lịch sử. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, lên 25.500 - 26.891 VND/USD.

Cụ thể, đối với tỷ giá USD, Vietcombank niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 25.570 - 25.980 VND/USD, cùng tăng 70 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng tăng 40 đồng ở cả chiều mua và bán, lên mức 25.580 - 25.960 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 21/11 tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng phân hóa rõ nét, với USD, JPY và CNY đồng loạt đi lên, trong khi EUR và GBP giảm sâu, đặc biệt đồng bảng Anh ghi nhận mức giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối trong nhóm ngoại tệ được khảo sát.

Trái lại, đồng bảng Anh chịu áp lực giảm đáng kể, với biên độ điều chỉnh lớn nhất trong nhóm ngoại tệ được khảo sát. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 32.924,82 - 34.323,51 VND/GBP, giảm tương ứng 236,36 đồng và 246,55 đồng. BIDV điều chỉnh giảm 286 đồng ở chiều mua và 285 đồng ở chiều bán, đưa tỷ giá xuống 33.151 - 34.409 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở 103,81 điểm, tăng 0,38% tuần qua.

Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ tư liên tiếp, với chỉ số DXY tăng 2,07% trong 1 tháng qua và mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Đà tăng của đồng bạc xanh chủ yếu được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, cùng với nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, khi thị trường chứng khoán biến động trước những lo ngại về định giá cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy, phần lớn thành viên nhận định việc tiếp tục tăng lãi suất có thể là cần thiết để kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller nhiều lần đề cập khả năng ủng hộ nâng lãi suất 50 điểm cơ bản trong tháng 12, hoặc phát tín hiệu đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách sau đó. Tuy nhiên, đến nay, ông Waller vẫn là thành viên duy nhất công khai ủng hộ phương án tăng mạnh này.

Thị trường hiện gần như đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng Fed nâng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9/12, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản chỉ khoảng 5%.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, những lo ngại về mức định giá cao của các doanh nghiệp AI, cùng diễn biến thị trường liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn của Anthropic, đã thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro.

Dòng tiền có xu hướng tìm đến đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ như những tài sản trú ẩn an toàn. Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm so với mức đỉnh gần đây, mặt bằng lợi suất vẫn ở mức cao, tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, tỷ giá EUR/USD giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bảng Anh cũng suy yếu, với tỷ giá GBP/USD giảm về khoảng 1,308, chịu tác động đồng thời từ đà tăng của USD và số liệu lạm phát Anh thấp hơn dự báo. Diễn biến này khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất, từ khoảng 90% xuống gần 80%.

Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY tiếp tục duy trì ở mức cao, dù đồng yên nhận được phần nào hỗ trợ từ tình trạng lạm phát gia tăng tại Nhật Bản.

Triển vọng ngắn hạn của đồng USD vẫn tương đối tích cực khi kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất chưa thay đổi đáng kể và tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính được duy trì. Tuy nhiên, số liệu lạm phát đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố trong tuần tới, sẽ là yếu tố quan trọng kiểm chứng kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng chịu áp lực giảm xuống sát 3.500 USD/ounce, có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 tại phiên châu Á. Giá vàng đang hướng tới đợt giảm mạnh nhất trong 8 tháng, khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng Fed duy trì chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh hơn dự kiến./.