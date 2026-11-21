Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay tiếp tục giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 449 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 417,40 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,68 Baht (0,73%) xuống mức 92,48 Baht/kg; cao su tiêu chuẩn kỹ thuật TSR 20 giảm 0,35 Baht xuống 85,01 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.675 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,53%. Hợp đồng giao tháng 3/2027 ở mức 18.730 Nhân dân tệ/tấn, giảm 2,44%.

Hợp đồng cao su butadien kỳ hạn tháng 1/2027 được giao dịch nhiều nhất giảm 150 Nhân dân tệ, tương đương 0,97%, xuống 15.385 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 240,70 Cent/kg, giảm 0,78%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 240,70 Cent/kg, giảm 0,99%.

Nhìn chung, giá cao su hôm nay vẫn nối tiếp đà giảm. Cụ thể, giá trên sàn SHFE ghi nhận mức giảm từ 2,44 - 2,53%, mạnh hơn biên độ giảm 0,78% -0,99% của SGX. Cùng với giá chào xuất khẩu cao su RSS3 tại Thái Lan đi xuống, các mức giá này cho thấy xu hướng suy yếu đã xuất hiện trên cả 2 sàn, dù chưa tác động đến các hợp đồng gần tại Nhật Bản.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước,giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.