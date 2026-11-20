Trong Tuyên bố Tầm nhìn chung do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đưa ra ngày 9/11/2026, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định ngành công nghiệp nội dung, bao gồm trò chơi điện tử, anime (phim hoạt hình), manga (truyện tranh), âm nhạc và điện ảnh, là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải đấu tranh chống vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng, hoan nghênh những nỗ lực gần đây của Việt Nam trong việc tăng cường thực thi và khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác song phương nhằm xử lý các trang web cung cấp manga và anime vi phạm bản quyền.

Tháng 9/2026, với sự hỗ trợ của công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG), JICA đã tiến hành khảo sát tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khảo sát tập trung xem xét khuôn khổ pháp luật và thực thi về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền; cơ chế phối hợp liên ngành; hoạt động phân phối hợp pháp; và việc khai thác quyền tác giả để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp nội dung.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mai Lâm

Hội thảo lần này được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế của JICA trong ngành công nghiệp nội dung, bao gồm trò chơi điện tử, anime, manga, âm nhạc và phim chuyển thể, quy tụ các cơ quan của Việt Nam và Nhật Bản nhằm thảo luận những giải pháp thực tiễn để tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử lý vi phạm bản quyền trực tuyến và thúc đẩy phân phối nội dung hợp pháp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã rà soát và xác nhận kết quả khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn và mô hình hợp tác công - tư của Nhật Bản, đồng thời thảo luận về các ưu tiên hợp tác trong tương lai.

Các chủ đề chính bao gồm nâng cao năng lực thực thi trong nước như giám định hành vi xâm phạm, thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan; xử lý các hành vi xâm phạm trực tuyến xuyên biên giới; gắn kết hoạt động thực thi với phân phối hợp pháp, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung.

Các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai giữa Nhật Bản và Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và các biện pháp chống vi phạm bản quyền.

Kết quả và các khuyến nghị của hội thảo sẽ là cơ sở cho những trao đổi tiếp theo giữa JICA và các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản về khuôn khổ hợp tác có thể được triển khai trong tương lai.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả cho biết, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả và phát triển công nghiệp văn hóa.

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được báo cáo Quốc hội cho ý kiến, hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý cho lĩnh vực này. Dự án luật về bản quyền tác giả cũng đang được tổng kết, đánh giá và triển khai xây dựng để trình Quốc hội trong năm 2027.

Ông Kobayashi Kenichi, Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đánh giá, những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được tiến triển đáng kể trong tăng cường bảo hộ quyền tác giả và đấu tranh chống vi phạm bản quyền, trong đó có các đợt xử lý quy mô lớn đối với hành vi vi phạm trực tuyến.

Dựa trên kết quả nghiên cứu sơ bộ và tham vấn với các bên liên quan tại Việt Nam, JICA nhận thấy, Việt Nam còn có thể đạt được những bước tiến xa hơn trong 3 lĩnh vực: nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền tác giả trên thực tế; tăng cường phối hợp và hợp tác quốc tế; thúc đẩy phát triển thị trường nội dung hợp pháp.

Hiện tại, JICA đang thảo luận với các cơ quan chuyên môn phía Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực nội dung trong tương lai. Thông qua hội thảo lần này, JICA mong muốn cùng chia sẻ những vấn đề đang đặt ra và nhu cầu của các bên. Trên cơ sở đó, JICA sẽ tiếp tục đối thoại với Chính phủ Việt Nam để trao đổi về những khả năng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan và nâng cao năng lực thực thi chính sách, pháp luật./.