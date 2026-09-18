Xã hội

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

09:59 | 18/09/2026
(TBTCO) - Khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống chỉ được rút ngắn khi chủ trương chuyển thành cơ chế và nguồn lực. Hà Nội đang cho thấy cách làm cụ thể khi hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa văn hóa vào dòng chảy phát triển để triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW.
aa

Từ nghị quyết đến công cụ thực thi

Những định hướng chiến lược về văn hóa khó chuyển thành sản phẩm cụ thể nếu thiếu cơ chế đầu tư, huy động nguồn lực và khai thác tài sản văn hóa. Khi triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội đã lựa chọn thể chế làm khâu mở đường nhằm rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn.

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026 là một trong những sự kiện góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Thủ đô. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Việc HĐND TP. Hà Nội ban hành 7 nghị quyết trong lĩnh vực văn hóa, thể thao ngày 15/6/2026 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn việc bổ sung các văn bản quản lý. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long, các nghị quyết tạo hành lang pháp lý cho xã hội hóa nguồn lực, quản lý quảng cáo, xử phạt vi phạm, tu bổ di tích, phát triển kinh tế đêm và hoàn thiện cơ chế chi cho văn hóa, nghệ thuật.

Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến khả năng vận hành của đời sống văn hóa. Di tích muốn được bảo tồn bền vững cần nguồn lực tu bổ và cơ chế phát huy giá trị phù hợp. Kinh tế đêm cần hành lang quản lý rõ ràng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật muốn mở rộng quy mô phải có cơ chế khuyến khích sáng tạo và quy định minh bạch để thu hút nguồn lực xã hội.

Từ quản lý các hoạt động riêng lẻ, Hà Nội đang hướng tới kiến tạo hệ sinh thái kết nối quản lý nhà nước, đầu tư, sáng tạo, sản xuất, phân phối và thụ hưởng. Văn hóa chỉ có thể trở thành nguồn lực phát triển khi những vướng mắc về cơ chế đầu tư, xã hội hóa và khai thác tài sản văn hóa được xử lý.

Cấu trúc thực thi Nghị quyết số 80-NQ/TW được Hà Nội hình thành từ Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026, Kế hoạch số 128/KH-UBND với 78 nhiệm vụ, 4 tổ công tác và Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Qua đó, Thành phố thiết lập một chu trình gồm xác định mục tiêu, phân công trách nhiệm, kiểm đếm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc.

Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1857-QĐ/TU ngày 13/5/2026, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm Trưởng ban. Qua đó, phát triển văn hóa được đặt trong cơ chế chỉ đạo thống nhất, gắn trách nhiệm chính trị với kết quả thực hiện.

“Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa là động lực tăng trưởng mới”.

Ông Phạm Tuấn Long
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Chương trình hành động số 08-CTr/TU còn bổ sung 16 chỉ tiêu riêng của Hà Nội, tập trung vào chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, văn hóa công vụ và nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của nhân dân.

Tại thời điểm sơ kết sau 3 tháng triển khai, toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được các sở, ngành và địa phương đưa vào kế hoạch thực hiện; một số nội dung bước đầu tạo ra sản phẩm cụ thể và được kiểm đếm tiến độ.

Cách làm này đang gắn văn hóa trực tiếp hơn với quy hoạch, đầu tư, chuyển đổi số, du lịch, dịch vụ và chỉnh trang đô thị. Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo; doanh nghiệp, cộng đồng, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức và đội ngũ sáng tạo cùng tham gia chuyển hóa giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển của Thủ đô.

Khi văn hóa được đặt vào bài toán tăng trưởng

Đột phá thể chế chỉ được kiểm chứng khi hành lang pháp lý tạo ra nguồn lực, sản phẩm và những giá trị có thể đo đếm. Những chuyển động tại Hà Nội đang diễn ra trên 3 phương diện: khơi thông nguồn lực, đưa di sản vào đời sống đương đại và hình thành thị trường công nghiệp văn hóa.

Trong lĩnh vực di sản, Thành phố đang lập hồ sơ khoa học đối với phở và múa rối nước; phối hợp đề xuất hồ sơ Áo dài Việt Nam trình UNESCO ghi danh; hoàn thiện hồ sơ Khu di tích Cổ Loa để trình UNESCO xem xét công nhận là Di sản thế giới.

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Hà Nội hướng tới kết nối nghệ thuật biểu diễn, sức sáng tạo và thị trường để hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa mới. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Hà Nội đồng thời đẩy mạnh số hóa di sản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Ngọc Sơn và Hoàng thành Thăng Long. Công nghệ số hóa 3D và thực tế tăng cường được ứng dụng trong quản lý, quảng bá, nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách, tạo thêm chất liệu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa.

Ở phương diện công nghiệp văn hóa, Hà Nội tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội; duy trì các sự kiện mang tầm quốc tế như Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Festival Thăng Long - Hà Nội, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội và Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Thành phố đang tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ sáng tạo để phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa mới, hình thành không gian sáng tạo gắn với chỉnh trang đô thị. Vai trò của thể chế là tạo môi trường kết nối ý tưởng với nguồn nhân lực, công nghệ, vốn, năng lực tổ chức và thị trường.

Đến nay, Hà Nội đã phê duyệt đề án đối với hai trung tâm công nghiệp văn hóa tại Cửa Nam và Đồng Xuân - Bắc Qua. Khi được vận hành hiệu quả, các trung tâm này được kỳ vọng kết nối sáng tạo với sản xuất, trình diễn, kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Thành phố cũng chuẩn bị đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao quy mô lớn, từ nhà hát, trung tâm văn hóa đến khu liên hợp thể thao tại Đông Anh, Mê Linh. Cùng với mạng lưới trung tâm công nghiệp văn hóa, đây là hạ tầng cần thiết để nâng cao năng lực sáng tạo, trình diễn và tổ chức các sự kiện có tầm vóc quốc tế.

Tuy nhiên, giá trị của hạ tầng không nằm ở quy mô công trình đơn thuần. Hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào phương thức vận hành, khả năng thu hút các chủ thể sáng tạo, mức độ kết nối với thị trường và những sản phẩm được hình thành trong các không gian ấy.

Song hành với thể chế, hạ tầng và sản phẩm, Hà Nội đang hoàn thiện Đề án “Hệ giá trị và chuẩn mực ứng xử người Hà Nội thời đại mới” cùng Bộ tiêu chí “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, tạo nền tảng con người cho chiến lược phát triển văn hóa.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 kiến tạo hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo giàu bản sắc, đa dạng và hiện đại; đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

Để đi đến mục tiêu đó, thước đo của đột phá thể chế không nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà ở nguồn lực xã hội được huy động, sản phẩm mới được tạo ra, hiệu quả vận hành của các không gian sáng tạo và mức đóng góp thực chất của công nghiệp văn hóa cho tăng trưởng. Hà Nội đã dựng khung thể chế; phần việc khó hơn là biến hành lang pháp lý ấy thành thị trường, sản phẩm và giá trị phát triển mới.

Hà Nội phấn đấu có 95% thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả; dành trên 4% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tiếp tục tăng theo yêu cầu thực tiễn; đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP; xây dựng từ 3 sự kiện thương hiệu quốc tế trở lên về âm nhạc, điện ảnh và nghệ thuật.
Hạnh Phúc
Từ khóa:
Nghị quyết 80-NQ/TW đột phá thể chế chiến lược về văn hóa văn hóa hà nội

Cùng chủ đề: Nghị quyết 80 - phát triển văn hóa

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

“Mở khóa” tài sản trí tuệ từ kho tàng di sản Việt Nam

Mở hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa bứt tốc

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm đổi mới hoạt động nhà văn hóa cơ sở

Từ bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế di sản

Bài liên quan

Hà Nội huy động 2.500 người ứng phó ngập úng

Hà Nội huy động 2.500 người ứng phó ngập úng

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Dành cho bạn

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Đọc thêm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam "siết" quản lý tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam "siết" quản lý tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, bảo đảm thu - nộp đúng quy định, quản lý chặt nguồn tiền và quyền lợi người tham gia.
Hoàn thiện Luật Nhà ở, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện Luật Nhà ở, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các chuyên gia đề nghị làm rõ cơ chế nhà ở cho thuê, phân cấp quản lý và cải tạo chung cư, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả thi của chính sách trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026.
Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển

Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam 666,74 triệu USD tăng cường kết nối thương mại và sinh kế ven biển

(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam ngày 15/9 cho biết, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ

(TBTCO) - Đến 18 giờ ngày 14/9, các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp, phân tích nhu cầu chưa theo kịp thực tế; đồng thời yêu cầu khẩn trương điều chuyển, in và cung ứng bổ sung, ưu tiên học sinh vùng khó khăn.
Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

(TBTCO) - Từ ngày 14 đến đêm 15/9, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ trên 450 mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó.
Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn

Đổi mới hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ và thế mạnh chuyên môn

(TBTCO) - Qua kiểm tra tại hai chi đoàn: Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính ghi nhận kết quả gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các công trình, phần việc thanh niên.
Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

Giảm cú sốc giá, giữ áp lực lạm phát trong tầm kiểm soát

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới, giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, đồng thời chủ động nguồn cung và sử dụng các công cụ thuế, Quỹ bình ổn, góp phần hạn chế tác động đến nền kinh tế và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

Việt Nam hành động vì một hành tinh mát lành hơn

(TBTCO) - Việt Nam đang thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam