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NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
10:58 | 13/09/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 vừa tổ chức, Ngân hàng NCB và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành cùng triển khai xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
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Theo thỏa thuận tại hội nghị, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, với vai trò dẫn dắt công tác huy động vốn, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho dự án như: sản phẩm tín dụng, dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, dịch vụ ngân hàng đầu tư... cho chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Tổng hạn mức tín dụng tối thiểu mà NCB dự kiến triển khai từ nay tới hết 2027 lên tới 6.800 tỷ đồng. Ngân hàng cũng cho biết đang làm việc cùng các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ và hiệu quả toàn bộ nhu cầu vốn cho dự án (dự kiến 17.000 tỷ đồng).

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội
Lãnh đạo Ngân hàng NCB và lãnh đạo Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội trao thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô là một trong những dự án trọng điểm của TP. Hà Nội, công trình quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đây sẽ là tuyến đường giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (đoạn trên địa bàn Hà Nội) do Sun Group làm chủ đầu tư có chiều dài 13,55 km, trong đó 7 km làm mới và 6,55 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên/Vành đai 3, được nâng cấp, mở rộng lên 120 m.

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội
Phối cảnh dự án đường nối sân bay Gia Bình trong tương lai. Ảnh minh họa.

Đây là công trình trọng điểm thứ hai của Thủ đô mà NCB tham gia tài trợ vốn và cung cấp giải pháp tài chính. Trước đó, ngân hàng đã đồng hành toàn diện với các nhà thầu triển khai xây dựng cầu Trần Hưng Đạo - tạo điểm tựa vững chắc giúp các nhà thầu chủ động về dòng tiền và đáp ứng tiến độ thách thức của công trình.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NCB cho biết, các công trình trọng điểm quốc gia có nhu cầu về vốn rất lớn, cả về quy mô và tốc độ giải ngân. NCB đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản và sẵn sàng nguồn vốn cũng như các giải pháp tài chính đồng hành cho từng dự án. Đến nay NCB đã tham gia tài trợ cho hàng loạt các dự án trọng điểm trên cả nước.

"Chúng tôi tự hào và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi có cơ hội dẫn nguồn vốn vào việc kiến tạo những dự án tạo nên tầm vóc mới cho nền kinh tế và cho quốc gia, góp sức mình trên hành trình kiến thiết một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới” - Tổng Giám đốc NCB bày tỏ.

Ngân hàng NCB ngày càng chứng minh năng lực và gây dựng uy tín khi tham gia đồng hành cùng hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Dòng vốn NCB cũng hiện diện tại khu vực TP. Hồ Chí Minh khi tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho hai công trình mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa lớn như: công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, cùng dự án quảng trường trung tâm thành phố và trung tâm hành chính TP. Hồ Chí Minh./.

NCB đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng vào năm 2027. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng 112,7% so với vốn điều lệ hiện tại, đưa NCB vào top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để NCB tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng vốn, đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp và các dự án lớn./.
Ánh Tuyết
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