Đến đầu tháng 9, Gia Lai thu hút hơn 180.948 tỷ đồng vốn đầu tư
|Gia Lai khởi công Dự án Phát triển tích hợp thích ứng vốn 2.660 tỷ đồng Gia Lai sắp cán mốc thu hút 200 dự án đầu tư mới
Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 4/9 đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 417,86 tỷ đồng.
|Sau 5 tháng được chấp thuận nhà đầu tư, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Lễ động thổ Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra. Ảnh: HAGL.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai thu hút 204 dự án (tăng 20% so với kế hoạch UBND tỉnh giao), với tổng vốn đăng ký đầu tư 180.948,58 tỷ đồng; tăng 50% về số dự án thu hút đầu tư mới và 140,1% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, có 193 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 176.938,92 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.009,66 tỷ đồng (tương đương 154,22 triệu USD).
Về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chiếm ưu thế với 105 dự án, tổng vốn đầu tư 149.724,82 tỷ đồng; tiếp đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản với 54 dự án, tổng vốn đầu tư 10.226,95 tỷ đồng
Ngoài ra, tính đến ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 78 dự án, điều chỉnh vốn tăng thêm 11.685,51 tỷ đồng.
Về hoạt động doanh nghiệp, trong 2 tuần đầu tháng 9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 43 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 265 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 14 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 37 doanh nghiệp giải thể; 11 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai có 2.672 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 38,17% so với chỉ tiêu), với tổng vốn đăng ký đạt 39.353 tỷ đồng (đạt 78,7% so với chỉ tiêu), tăng khoảng 155% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có khoảng 1.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 873 doanh nghiệp giải thể; 497 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
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Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và các tháng cuối năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, tạo năng lực tăng trưởng mới; đôn đốc các dự án đang triển khai, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, dự án có quy mô lớn và khả năng tạo giá trị tăng thêm trong năm 2026.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai được yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng trong khu kinh tế, khu công nghiệp; hỗ trợ dự án có năng lực sớm triển khai, đồng thời kiên quyết đề xuất thu hồi, chấm dứt đối với dự án không còn khả năng thực hiện.