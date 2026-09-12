Đến đầu tháng 9, Gia Lai thu hút hơn 180.948 tỷ đồng vốn đầu tư

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ ngày 4/9 đến ngày 10/9/2026, toàn tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 417,86 tỷ đồng.

Sau 5 tháng được chấp thuận nhà đầu tư, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Lễ động thổ Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra. Ảnh: HAGL.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai thu hút 204 dự án (tăng 20% so với kế hoạch UBND tỉnh giao), với tổng vốn đăng ký đầu tư 180.948,58 tỷ đồng; tăng 50% về số dự án thu hút đầu tư mới và 140,1% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, có 193 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 176.938,92 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.009,66 tỷ đồng (tương đương 154,22 triệu USD).

Về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chiếm ưu thế với 105 dự án, tổng vốn đầu tư 149.724,82 tỷ đồng; tiếp đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản với 54 dự án, tổng vốn đầu tư 10.226,95 tỷ đồng

Ngoài ra, tính đến ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 78 dự án, điều chỉnh vốn tăng thêm 11.685,51 tỷ đồng.

Về hoạt động doanh nghiệp, trong 2 tuần đầu tháng 9, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 43 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 265 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 14 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 37 doanh nghiệp giải thể; 11 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 10/9/2026, tỉnh Gia Lai có 2.672 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 38,17% so với chỉ tiêu), với tổng vốn đăng ký đạt 39.353 tỷ đồng (đạt 78,7% so với chỉ tiêu), tăng khoảng 155% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có khoảng 1.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh; 873 doanh nghiệp giải thể; 497 doanh nghiệp hoạt động trở lại.