Đầu tư

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha

09:47 | 10/09/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh đang rà soát, đề xuất bổ sung hơn 94.456 ha không gian nuôi trồng thủy sản biển. Nếu được cập nhật theo phương án điều chỉnh, tổng diện tích quy hoạch nuôi biển của địa phương sẽ đạt gần 140.000 ha.
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Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, 45.146 ha khu vực biển dành cho nuôi trồng thủy sản đã được rà soát, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/2/2023.

Diện tích này được phân bổ tại 9 địa phương có biển, gồm Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái. Trong đó, khu vực biển trong phạm vi 3 hải lý khoảng 23.975 ha; vùng từ ngoài 3 đến 6 hải lý khoảng 13.031 ha; vùng ngoài 6 hải lý khoảng 8.240 ha.

Hiện Quảng Ninh tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung 94.456,85 ha tại các khu vực có tiềm năng phát triển nuôi biển như Móng Cái, Vĩnh Thực, Quảng Hà, Cái Chiên, Đường Hoa, Đông Ngũ, Hải Lạng, Cẩm Phả và Vân Đồn.

Nếu được cập nhật theo phương án điều chỉnh, tổng diện tích quy hoạch nuôi biển sẽ đạt khoảng 139.602,85 ha, tạo thêm không gian để phát triển các vùng nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Quảng Ninh cũng định hướng triển khai Đề án nuôi trồng thủy sản biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại tại các vùng nuôi biển trọng điểm.

132 hồ sơ dự án nuôi biển chờ thủ tục đầu tư

Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, nhu cầu đầu tư vào nuôi biển đang đặt ra yêu cầu tháo gỡ các thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư và giao khu vực biển.

Theo tài liệu của địa phương, hiện có 132 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản trên biển được nộp tại Trung tâm Hành chính công, trong đó Sở Tài chính tiếp nhận 105 hồ sơ và Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận 27 hồ sơ.

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha
Quảng Ninh định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản biển tập trung theo hướng công nghiệp, hiện đại tại các vùng nuôi biển trọng điểm. Ảnh: Tiến Dũng

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, các dự án có đề nghị Nhà nước giao khu vực biển thuộc diện phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, một số hồ sơ của nhà đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc tham vấn chính quyền cấp xã, dẫn đến khó xác định khả năng chồng lấn với dự án khác hoặc mức độ phù hợp với phương án bố trí không gian biển.

Để tháo gỡ vướng mắc, Quảng Ninh đang hoàn thiện bản đồ phương án phát triển thủy sản, xác định tọa độ, ranh giới và diện tích các khu vực nuôi biển; đồng thời rà soát hiện trạng sử dụng biển và xử lý các trường hợp sử dụng khu vực biển chưa đúng quy định.

Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ tháng 9/2026 của TP. Quảng Ninh, ông Nguyễn Như Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Quảng Ninh cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phân cấp giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân theo quy định; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Từng bước chuyển sang nuôi biển tập trung

Lũy kế đến hết tháng 8/2026, sản lượng nuôi trồng thủy sản của Quảng Ninh ước đạt 90.604 tấn, bằng 66,7% kế hoạch năm. Riêng tháng 8, sản lượng đạt khoảng 12.820 tấn, tăng 34,9% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh đề xuất mở rộng không gian nuôi biển lên gần 140.000 ha
Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát hiện trạng và nhu cầu đầu tư, sắp xếp các đối tượng sử dụng biển, tạo quỹ không gian phù hợp cho các dự án quy mô lớn. Ảnh Tiến Dũng

Tính đến ngày 31/8/2026, Quảng Ninh đã giao khu vực biển cho 57 tổ chức với diện tích 4.692,19 ha và 807 cá nhân với diện tích 517,66 ha.

Đối với các vùng nuôi tập trung, địa phương sẽ tiếp tục rà soát hiện trạng và nhu cầu đầu tư, sắp xếp các đối tượng sử dụng biển, tạo quỹ không gian phù hợp cho các dự án quy mô lớn, công nghệ cao; đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân./.

Tiến Dũng
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