Đầu tư

Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) vốn 63.120 tỷ đồng

Anh Minh

Anh Minh

16:13 | 09/09/2026
(TBTCO) - Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La dài khoảng 180 km, quy mô 4 làn xe, vốn dự kiến 63.120 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
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Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.
Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Sơn La tham gia ý kiến hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), địa phận tỉnh Sơn La.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong văn bản này là việc Bộ Xây dựng thống nhất về sự cần thiết đầu tư Dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tải, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và tăng cường kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội.

Dự án cũng được kỳ vọng phát huy hiệu quả đầu tư các đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bộ Xây dựng cũng đánh giá hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đã được lập cơ bản đầy đủ các nội dung theo quy định.

Tuy nhiên, Bộ đề nghị UBND tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2024 và Điều 93 Luật Xây dựng năm 2025, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, triển khai các thủ tục tiếp theo.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn, nguy cơ sạt lở, lũ quét và các yếu tố bất lợi khác nhằm bảo đảm an toàn công trình, ổn định lâu dài trong quá trình khai thác; đồng thời rà soát, làm rõ phạm vi đầu tư các đoạn tuyến kết nối, các nút giao từ đường hiện hữu đến đường cao tốc để bảo đảm công trình được đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Do Dự án sử dụng khối lượng lớn công trình cầu, hầm trong điều kiện địa hình khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng và so sánh các phương án đầu tư cầu, hầm, hướng tuyến nhằm lựa chọn giải pháp hiệu quả, phù hợp quy hoạch, tiết kiệm chi phí.

Cùng với đó, cần rà soát đầy đủ phương án tổ chức thi công, nhu cầu đường công vụ, bãi đổ thải, vị trí mỏ vật liệu và khả năng đáp ứng vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm tính khả thi, hạn chế tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị rà soát sự phù hợp giữa tiến độ thực hiện Dự án, nhu cầu vốn và khả năng cân đối ngân sách nhà nước theo từng giai đoạn; xây dựng biểu tiến độ tổng thể nhằm bảo đảm hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ đề ra, tránh phải báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Theo đề xuất mới nhất của UBND tỉnh Sơn La, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), địa phận tỉnh Sơn La được xác định là Dự án quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội. UBND tỉnh Sơn La là cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư.

Theo nghiên cứu sơ bộ, tổng chiều dài tuyến khoảng 180 km. Điểm đầu tại Km85+300, giao với Quốc lộ 43 thuộc địa phận phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La, khớp nối với điểm cuối Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Điểm cuối tại Km267, thuộc khu vực xã Mường Bám, tỉnh Sơn La và xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên, khớp nối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tuyến dự kiến đi qua địa bàn 18 xã, phường của tỉnh Sơn La, với tổng diện tích chiếm dụng đất sơ bộ khoảng 2.230 ha. Dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 950 hộ dân, trong đó khoảng 770 hộ phải bố trí tái định cư tập trung.

Về quy mô đầu tư, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị xây dựng tuyến cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/h theo QCVN 117:2024/BGTVT và TCVN 5729:2012.

Phương án này nhằm bảo đảm phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thống nhất với nội dung Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án là 63.120 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương. Nhu cầu bố trí vốn thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 44.184 tỷ đồng và giai đoạn 2031 - 2035 khoảng 18.936 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án được đề xuất từ năm 2026 đến năm 2031.

Để tạo điều kiện triển khai Dự án, UBND tỉnh Sơn La đề xuất bốn nhóm cơ chế, chính sách đặc thù.

Trong đó, chính sách thứ nhất liên quan đến thẩm định khả năng cân đối vốn cho Dự án; chính sách thứ hai về chỉ định thầu; chính sách thứ ba về khai thác khoáng sản nhóm IV và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khoáng sản nhóm III theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản phục vụ Dự án; chính sách thứ tư liên quan đến bãi đổ chất thải rắn xây dựng và tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước.

Anh Minh
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