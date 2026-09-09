Phú Thọ: Người nộp thuế chuyển biến tích cực trong làm sạch mã số thuế

Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ

Theo thống kê của Thuế tỉnh Phú Thọ, triển khai Chiến dịch làm sạch mã số thuế, toàn đơn vị đã rà soát, chuẩn hóa, xác minh thông tin người đại diện pháp luật được hơn 3.200 trường hợp là các doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế); hơn 4.600 doanh nghiệp, tổ chức thuộc trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) và 5.700 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 03; hơn 10.500 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trạng thái 06.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả đạt được bước đầu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mã số thuế, mà còn giúp xử lý các trường hợp còn nợ nghĩa vụ thuế và không sử dụng hóa đơn, giúp làm sạch hệ thống dữ liệu, minh bạch hóa thông tin.

Để Chiến dịch làm sạch mã số thuế đạt mục tiêu Cục Thuế đề ra, các phòng chức năng được giao nhiệm vụ và các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ việc rà soát, phân loại tình trạng người nộp thuế phục vụ làm sạch mã số thuế.

Theo báo cáo của Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ, số lượng người nộp thuế đơn vị phải rà soát, làm sạch mã số thuế là 3.990 người nộp thuế. Đến nay, đơn vị đã đối chiếu và xử lý xong 403 người nộp thuế.

Trong đó, người nộp thuế ở trạng thái 03 đã xử lý 298/2.139 người nộp thuế, đạt 13,9% kế hoạch; người nộp thuế ở trạng thái 06 đã xử lý 105/1.851 người nộp thuế, đạt 5,7% kế hoạch. Kết quả trên đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Ông Kiều Xuân Hòa - Phó Trưởng Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay từ khi triển khai thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thuế tỉnh Phú Thọ và chủ động tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức.

Đơn vị ban hành Kế hoạch làm sạch dữ liệu mã số thuế, các văn bản tổ chức thực hiện; có văn bản gửi UBND các xã về phối hợp làm sạch dữ liệu mã số thuế; thành lập Tổ triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Công chức Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ chủ động rà soát, phân loại tình trạng người nộp thuế phục vụ làm sạch mã số thuế. Ảnh: Văn Học

Cùng với đó, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách địa bàn; tổ chức rà soát, đối chiếu, xác minh và cập nhật thông tin người nộp thuế theo yêu cầu, nhằm bảo đảm dữ liệu quản lý thuế được đầy đủ, chính xác, đồng bộ và từng bước được chuẩn hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị nhận được sự phối hợp chặt chẽ, rất hiệu quả của UBND các xã và các bộ phận chuyên môn tại địa phương trong việc rà soát, xác minh thông tin người nộp thuế, nhất là đối với những trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc cần xác minh thực tế. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế cũng được tăng cường, qua đó giúp người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm trong việc cung cấp, cập nhật và điều chỉnh thông tin, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Đặc biệt, để người nộp thuế hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch làm sạch mã số thuế và chủ động phối hợp với cơ quan thuế, Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo đó, ngay từ khi triển khai, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm người nộp thuế và đặc điểm địa bàn.

Thuế cơ sở 4 phối hợp với UBND các xã, các bộ phận chuyên môn tại địa phương để thông tin, tuyên truyền đến người nộp thuế; đồng thời tăng cường hướng dẫn trực tiếp, giải thích những nội dung người nộp thuế còn chưa rõ, đặc biệt là việc cung cấp, cập nhật và điều chỉnh thông tin để bảo đảm dữ liệu mã số thuế chính xác, thống nhất.

Bên cạnh đó, cán bộ thuế phụ trách địa bàn chủ động rà soát, liên hệ và hướng dẫn từng trường hợp cần bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin. Đối với những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, cán bộ thuế hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn cụ thể từng bước để người nộp thuế có thể hoàn thành việc cập nhật thông tin thuận lợi nhất. Việc chủ động và đa dạng các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan thuế đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, sự phối hợp và ý thức chấp hành của người nộp thuế.

Gửi thông báo tới tận gia đình để chủ doanh nghiệp nắm bắt thông tin

Đánh giá về công tác hỗ trợ của Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ đối với người nộp thuế trong việc làm sạch mã số thuế, bà Lý Thị Lập - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thành Lập Thanh Thủy cho biết, cơ quan thuế tuyên truyền về mục đích, nội dung và những việc cần thực hiện khi rà soát dữ liệu mã số thuế qua loa truyền thanh của xã; đồng thời, cơ quan thuế gửi thông báo tới tận gia đình và ghi cụ thể lý do, nội dung làm việc, giấy tờ cần chuẩn bị và tên cán bộ, số điện thoại cán bộ thuế hướng dẫn.

“Nhờ nhận được hỗ trợ đa dạng và tối đa của Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ, tôi đã chủ động nắm bắt các thông tin và hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế rất thuận lợi và tốn ít thời gian” - bà Lập chia sẻ.

Theo ông Đinh Công Lịch - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Trọng Lịch, qua tuyên truyền của cơ quan thuế, người dân nắm rất rõ các rủi ro nếu tự ý bỏ địa chỉ kinh doanh có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu còn nợ thuế và không thể đứng tên thành lập công ty mới; nghĩa vụ thuế và tiền chậm nộp vẫn tiếp tục tích lũy… “Vì vậy, khi được nghe thông báo từ cơ quan thuế, tôi chủ động làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế ngay để tránh rủi ro” - ông Đinh Công Lịch cho biết.

Với mục tiêu đến ngày 31/12/2026 hoàn thành chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với 100% hồ sơ của các cơ quan, tổ chức nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp chấm dứt hoạt động do sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp theo quy định; xử lý dứt điểm tối thiểu 35% các hồ sơ còn lại người nộp thuế ở trạng thái 03 theo yêu cầu của ngành Thuế, Phó Trưởng Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ Kiều Xuân Hòa cho biết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự theo dõi sát sao về tiến độ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện bước đầu, Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp còn tồn tại để có phương thức xử lý phù hợp, ưu tiên những trường hợp có đầy đủ thông tin và có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn.

Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện theo từng địa bàn, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ ngay trong quá trình triển khai.

Đối với những trường hợp cần xác minh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để hoàn thiện thông tin./.