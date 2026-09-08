Chính phủ biểu dương lực lượng Công an và Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển

Cục Hải quan cho biết, ngày 7/9/2026, tại Hà Nội, Hải quan cùng các lực lượng chức năng đã vinh dự đón nhận Thư khen từ Lãnh đạo Chính phủ nhờ thành tích đặc biệt xuất sắc trong phối hợp đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy lớn trên biển, tiêu biểu là Chuyên án 126MT thu giữ hơn 1,1 tấn Ketamine.

Chính phủ biểu dương Hải quan tham gia triệt phá chuyên án 1,16 tấn Ketamine trên biển. Ảnh: Cục HQ

Thư khen ghi nhận và biểu dương sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu quyết liệt, mưu trí giữa Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Thanh Hóa. Trong Chuyên án 126MT (một trong những chuyên án điển hình đánh mạnh vào tội phạm ma túy trên tuyến biển), lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ khoảng 1,16 tấn Ketamine. Đây là lượng ma túy bị bắt giữ trên biển đặc biệt lớn, ngăn chặn kịp thời khối lượng khổng lồ chất ma túy thẩm lậu vào Việt Nam hoặc trung chuyển sang nước thứ ba.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đã liên tiếp triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn từ nước ngoài vào nội địa tiêu thụ, bắt giữ 267 đối tượng, thu giữ gần 93 kg ma túy các loại, 7 xe ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân và Hải quan đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm, ngăn chặn nguy cơ Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Toàn văn Thư khen.