Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Theo Chi cục Hải quan khu vực X, tính đến ngày 31/8/2026, số thu ngân sách nhà nước đạt 18.849,35 tỷ đồng, bằng 101,9% chỉ tiêu Pháp lệnh năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cũng đạt 85,2% chỉ tiêu phấn đấu 22.125 tỷ đồng do Cục Hải quan giao và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Hải quan khu vực X giải quyết tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Kết quả thu ngân sách tăng cao trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đạt hơn 15 tỷ USD, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, Thanh Hóa tiếp tục là địa bàn đóng góp chủ lực vào số thu của Hải quan khu vực X. Đến hết tháng 8, số thu trên địa bàn tỉnh đạt 18.805,06 tỷ đồng, bằng 101,6% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 85,1% chỉ tiêu phấn đấu 22.100 tỷ đồng do Cục Hải quan giao.

Đáng chú ý, địa bàn Sơn La ghi nhận mức tăng trưởng thu ngân sách đột biến. Số thu xuất nhập khẩu đến ngày 31/8 đạt 44,28 tỷ đồng, tăng 286,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, số thu tại Sơn La đã đạt 738% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 6 tỷ đồng; đồng thời đạt 177% chỉ tiêu phấn đấu 25 tỷ đồng do Cục Hải quan giao.