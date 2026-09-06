Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
08:00 | 06/09/2026
(TBTCO) - Ngày 5/9, Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, đơn vị đã thu ngân sách nhà nước 18.849,35 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán được giao cho cả năm và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2025.
aa
Thanh Hóa: Hải quan khu vực X đồng chủ trì bắt giữ 50kg ma túy Hải quan khu vực X cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Theo Chi cục Hải quan khu vực X, tính đến ngày 31/8/2026, số thu ngân sách nhà nước đạt 18.849,35 tỷ đồng, bằng 101,9% chỉ tiêu Pháp lệnh năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này cũng đạt 85,2% chỉ tiêu phấn đấu 22.125 tỷ đồng do Cục Hải quan giao và tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng
Cán bộ Hải quan khu vực X giải quyết tờ khai xuất khẩu cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Kết quả thu ngân sách tăng cao trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 8 tháng đạt hơn 15 tỷ USD, tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước.

Trong đó, Thanh Hóa tiếp tục là địa bàn đóng góp chủ lực vào số thu của Hải quan khu vực X. Đến hết tháng 8, số thu trên địa bàn tỉnh đạt 18.805,06 tỷ đồng, bằng 101,6% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 85,1% chỉ tiêu phấn đấu 22.100 tỷ đồng do Cục Hải quan giao.

Đáng chú ý, địa bàn Sơn La ghi nhận mức tăng trưởng thu ngân sách đột biến. Số thu xuất nhập khẩu đến ngày 31/8 đạt 44,28 tỷ đồng, tăng 286,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, số thu tại Sơn La đã đạt 738% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 6 tỷ đồng; đồng thời đạt 177% chỉ tiêu phấn đấu 25 tỷ đồng do Cục Hải quan giao.

Việc hoàn thành 101,9% dự toán thu ngân sách ngay sau 8 tháng tạo nền tảng để Hải quan khu vực X tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan gắn với tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước ngân sách năm 2026 Kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng thu ngân sách tại Thanh Hóa tăng trưởng thu ngân sách Sơn La

Bài liên quan

Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

Infographics: Ngành Thuế thu ngân sách đạt 72,3% dự toán

7 tháng thu ngân sách đạt 72% dự toán, ngành Thuế dồn lực cho những tháng cuối năm

7 tháng thu ngân sách đạt 72% dự toán, ngành Thuế dồn lực cho những tháng cuối năm

Thuế tỉnh Thái Nguyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua KPI

Thuế tỉnh Thái Nguyên đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua KPI

Dành cho bạn

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Hình thành lớp tài sản dài hạn, mở rộng dòng vốn cho hạ tầng

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Chiến dịch làm sạch mã số thuế: Tốc độ phải đi cùng kỷ luật, kỷ cương

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Giữ đà tăng trưởng trong sức ép cuối năm

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam

Đo sức hút của “cứ điểm” sản xuất Việt Nam

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 6/9: Giá cao su khởi sắc trên các sàn giao dịch châu Á

Đọc thêm

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

Infographics: Hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, 8 tháng năm 2026, ngành Thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ.
81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

81 năm Hải quan Việt Nam, xây dựng và phát triển

Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã không ngừng chuyển mình, từ lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đấu tranh chống buôn lậu trong những ngày đầu trở thành cơ quan quản lý nhà nước ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. Cùng với bước phát triển của đất nước, Hải quan hôm nay vừa kiên định giữ vững “cửa ngõ” quốc gia, vừa chủ động mở rộng những cánh cửa giao thương, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới.
Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

Thành phố Quảng Ninh khai mở dư địa tăng trưởng từ kinh tế biên mậu

(TBTCO) - Với chiến lược hiện đại hóa cửa khẩu, phát triển logistics và mở rộng kết nối thương mại quốc tế, Quảng Ninh đang từng bước biến lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh mới, hướng tới trở thành trung tâm giao thương quan trọng của khu vực Đông Bắc.
Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

Ngành Thuế hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 95 nghìn doanh nghiệp, tổ chức

(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành thuế đã cấp mới mã số thuế cho 167.637 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 89% cùng kỳ năm 2025; đồng thời hoàn tất chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp/tổ chức, bằng 209% cùng kỳ năm 2025.
Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

Tuân thủ tốt - "giấy thông hành" đặc biệt của doanh nghiệp

(TBTCO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, xác lập rõ hơn cơ chế quản lý theo mức độ tuân thủ. Theo đó, doanh nghiệp chấp hành tốt được xem xét ưu tiên thực hiện thủ tục, miễn, giảm mức độ kiểm tra.
Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.
Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

(TBTCO) - Bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động khai thác các nguồn thu lớn và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, Chi cục Hải quan khu vực XIII đang duy trì đà tăng trưởng tích cực trong công tác thu ngân sách nhà nước. Sau 8 tháng năm 2026, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.
Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

Ban hành Thông tư về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan trong khu vực cửa khẩu thông minh

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2026/TT-BTC hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Vietcombank triển khai trao 7.350 suất học bổng "Cùng em tiến bước” nhân dịp năm học mới 2026 - 2027

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Infographics: 8 tháng, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 4,4 triệu tỷ đồng

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tháng 8/2026: Khối tự doanh tích cực giao dịch trên HNX, tập trung ở cổ phiếu SHS

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Chứng khoán tuần mới (7/9-13/9): VN-Index thử sức trước vùng đỉnh lịch sử

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 18.800 tỷ đồng

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/9: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (5/9): Tỷ giá trung tâm dứt 16 tuần leo dốc, việc làm Mỹ tăng vọt củng cố Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/9: Vàng thế giới tăng hơn 100 USD, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (4/9): USD diễn biến phân hóa, DXY giảm mạnh khi Fed để ngỏ giữ nguyên lãi suất

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu lặng sóng

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 4/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện lực tác động đủ mạnh để hình thành xu hướng giá mới

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại