Chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9

Ngày 3/9/2026, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng Thuế tỉnh Gia Lai ký Thông báo số 50942/TB-GLA-KĐT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm.

Theo đó, Thuế tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, địa chỉ cư trú tại đường Hồng Bàng, phường 12, TP Hồ Chí Minh; là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do Lê Thái Sâm là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (MST:0107867370) đang nợ thuế trên ngưỡng quy định. Tổng số tiền thuế nợ đến ngày 3/9/2026 tại Thuế tỉnh Gia Lai là 440.659.522.059 đồng.

Theo Thuế tỉnh Gia Lai, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt nên thực hiện nộp tiền thuế nợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.