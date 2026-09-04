Bộ Xây dựng lên phương án cơ cấu lại vốn nhà nước tại 13 tổng công ty, công ty

Trụ sở chính của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đặt tại tòa nhà HUDTOWER, số 37 đường Lê Văn Lương, TP. Hà Nội. (Ảnh: HUD)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BXD phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện phương án xử lý theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Thông báo số 23-TB/TW ngày 28/12/2022 và Kết luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 125-TB/VPTW ngày 18/7/2026.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng sẽ duy trì mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 6 doanh nghiệp, gồm: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải; Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Đối với nhóm giữ nguyên vốn nhà nước, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) sẽ giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước 97,88% đến năm 2030; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP) giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước 98,83% đến năm 2030.

Tại Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera), Nhà nước sẽ giữ nguyên tỷ lệ vốn 38,58% để doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Viglacera sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Mốc hoàn thành theo kế hoạch là năm 2030.

Đối với nhóm cơ cấu lại theo hướng Nhà nước không nắm giữ vốn, Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng (DAMCO), hiện có 100% vốn nhà nước, sẽ thực hiện cổ phần hóa (CPH) trong giai đoạn 2026 - 2027.

Trường hợp sau khi xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp mà giá trị thực tế của DAMCO thấp hơn các khoản phải trả, DAMCO sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các chủ nợ xây dựng phương án mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp để đủ điều kiện CPH.

Trường hợp phương án mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu DAMCO không khả thi, doanh nghiệp sẽ chuyển sang thực hiện các hình thức chuyển đổi khác theo quy định của pháp luật.

Công ty Thương mại và Đầu tư giao thông vận tải, hiện có 100% vốn nhà nước, tiếp tục thực hiện phá sản trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (COMA), nơi Nhà nước đang nắm giữ 98,76% vốn, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sẽ được chuyển giao cho HUD trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP (VINAWACO), hiện có tỷ lệ vốn nhà nước 36,62%, sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước cho doanh nghiệp có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu xây dựng, trình Bộ Xây dựng kế hoạch CPH, chuyển giao, nhận chuyển giao doanh nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị, cá nhân liên quan phải chủ động nghiên cứu, đề xuất, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp không thể thực hiện theo kế hoạch do điều kiện thị trường không thuận lợi hoặc gặp vướng mắc, khó khăn khách quan; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Bộ Xây dựng và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về quá trình triển khai và kết quả thực hiện.

Tình hình thực hiện Quyết định phải được báo cáo trước ngày 20/12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất, trình Bộ trưởng ban hành quyết định thực hiện CPH và tổ chức triển khai CPH DAMCO; đồng thời đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo, xem xét, ký hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sang doanh nghiệp khác.