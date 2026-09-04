Tài chính

Hoàn thiện thể chế xuất cấp gạo dự trữ quốc gia:

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số

Đức Minh

Đức Minh

11:15 | 04/09/2026
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách đang được nghiên cứu, xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 và đáp ứng yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, với trọng tâm là chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số.
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Yêu cầu cấp thiết

Trong cấu trúc an sinh và an ninh quốc gia, dự trữ nhà nước luôn được coi là nguồn lực chiến lược. Khi thiên tai, dịch bệnh hay các biến động bất ngờ xảy ra, nguồn gạo dự trữ là “lá chắn” đầu tiên bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Mỗi năm, hàng trăm nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia được điều động rời kho để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, từ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo vùng biên giới, đến trợ giúp các hộ gia đình giữ rừng...

Chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị bằng dữ liệu số
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Huyền

Tuy nhiên, hành trình đưa hạt gạo dự trữ từ kho bãi đến tay người dân thụ hưởng đôi khi vẫn gặp vướng mắc ở khâu vận hành. Việc thiếu quy định chi tiết về phân cấp và cơ chế phối hợp khiến chính quyền cơ sở khó xác định đầu mối tiếp nhận, chồng chéo trách nhiệm trong khâu lập kế hoạch, báo cáo hay tổ chức kiểm tra, giám sát.

Dự thảo Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách cho phép triển khai song song việc xuất kho vận chuyển ngay khi có quyết định phê duyệt điện tử để gạo đến tay người dân sớm nhất, các thủ tục đối chiếu giấy tờ và hậu kiểm số sẽ được hoàn thiện ngay sau đó trên hệ thống.

Luật Dự trữ quốc gia được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã đặt nền móng cho một cuộc cải cách sâu rộng. Để đồng bộ hóa thể chế, khung pháp lý mới về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đang được định hình, hướng tới mục tiêu loại bỏ cơ chế quản lý thủ công, xây dựng mô hình quản trị bằng dữ liệu số hoàn chỉnh, minh bạch và tối ưu hóa thời gian cứu trợ.

Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 3132/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ nhà nước được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Dự thảo Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách nhằm quy định các biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Minh bạch hóa, làm rõ trách nhiệm

Theo ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên 3 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: thống nhất pháp lý, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ Luật Dự trữ quốc gia (năm 2025) và các văn bản liên quan, không tạo ra sự chồng chéo hay chính sách mới ngoài thẩm quyền; rõ người, rõ việc bằng việc phân định minh bạch trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thụ hưởng; hiện đại hóa quy trình thông qua đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thời gian xử lý và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin.

Theo đó, toàn bộ “vòng đời” của một đợt xuất cấp gạo dự trữ được cấu trúc lại, phân định rành mạch thành 5 bước vận hành tiêu chuẩn: lập và đề xuất nhu cầu; thẩm định và quyết định; xuất kho và vận chuyển; phân phối và sử dụng; báo cáo và xử lý hậu xuất cấp.

5 bước vận hành tiêu chuẩn của một đợt xuất cấp gạo dự trữ

(theo dự thảo Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách)

- Lập và đề xuất nhu cầu: Xác định chính xác đối tượng, số lượng và thời gian hỗ trợ dựa trên dữ liệu chuẩn hóa.

- Thẩm định và quyết định: Rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ ở cấp trung ương và địa phương.

- Xuất kho và vận chuyển: Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, số lượng gạo rời kho và hành trình lưu thông.

- Phân phối và sử dụng: Tổ chức trao cấp công khai, đúng đối tượng tại địa bàn thụ hưởng.

- Báo cáo và xử lý hậu xuất cấp: Số hóa toàn bộ tài liệu nghiệm thu, quyết toán.

Đặc biệt, điểm đột phá của dự thảo Thông tư nằm ở Mục 2 Chương II. Lần đầu tiên, toàn bộ hoạt động xuất cấp gạo dự trữ quốc gia được quản lý thông qua mã định danh nhiệm vụ. Mã định danh này đóng vai trò như một “mã hồ sơ số”, đi theo hạt gạo từ lúc rời cửa kho dự trữ cho đến khi trao tận tay người dân.

Mọi thao tác từ lập hồ sơ, gửi báo cáo, đối chiếu số liệu đến xác nhận hoàn thành đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Hệ thống dữ liệu liên thông sẽ tự động phân tích, phát hiện các điểm bất thường hoặc nguy cơ rủi ro để cảnh báo sớm.

Sau khi hoàn thành phân phối, công tác hậu kiểm và khóa hồ sơ điện tử sẽ được tiến hành dựa trên dữ liệu số, giúp minh bạch hóa tối đa ngân sách nhà nước và rút ngắn đáng kể thời gian thanh kiểm tra.

Cục trưởng Bùi Tuấn Minh cho biết, để Luật Dự trữ quốc gia sớm đi vào cuộc sống, Cục Dự trữ Nhà nước đang tập trung toàn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi cao nhất. Dự kiến, Thông tư sẽ được trình Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực đồng bộ ngay khi Nghị định hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia (năm 2025) được ban hành.

Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách khi được ban hành được kỳ vọng không chỉ giải quyết triệt để các vướng mắc thực tiễn trong công tác an sinh xã hội và ứng phó thiên tai, mà còn khẳng định quyết tâm của ngành Tài chính trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và chuyển đổi số toàn diện.

Dự thảo Thông tư quy định về xuất cấp gạo dự trữ quốc gia phục vụ an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách hướng tới 6 mục tiêu chủ yếu.

Một là, cụ thể hóa đầy đủ các quy định của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định pháp luật hiện hành.

Hai là, quy định quy trình thống nhất trong tổ chức thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trên phạm vi cả nước, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng định mức, đúng thời gian và đúng mục đích sử dụng.

Ba là, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình đề xuất, xuất cấp, tiếp nhận, phân phối, bảo quản, sử dụng gạo dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia thông qua việc số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu điện tử, liên thông dữ liệu và thực hiện hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu số.

Năm là, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia, bảo đảm việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng mục tiêu phục vụ bảo đảm an sinh xã hội và tình huống đột xuất, cấp bách.

Sáu là, không làm phát sinh hoặc thay đổi chính sách về đối tượng, điều kiện, định mức, thời gian hỗ trợ và thẩm quyền quyết định hỗ trợ đã được quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền.
Đức Minh
Từ khóa:
dự trữ quốc gia xuất cấp gạo quản lý thủ công dữ liệu số an sinh xã hội

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