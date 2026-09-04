Hải quan khu vực XIII bứt phá nguồn thu, cán mốc hơn 3.500 tỷ đồng sau 8 tháng

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước 3.133 tỷ đồng theo Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 5/12/2025, trong đó địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 1.515 tỷ đồng và tỉnh Lâm Đồng là 1.618 tỷ đồng.

Trước tình hình hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều tín hiệu tích cực, ngày 20/5/2026, Cục Hải quan đã điều chỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách cho Chi cục Hải quan khu vực XIII lên 4.000 tỷ đồng. Đến ngày 21/8/2026, căn cứ kết quả thực hiện thu của các đơn vị, Chi cục tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu lần thứ hai, giao mức thu trên địa bàn Khánh Hòa là 2.638 tỷ đồng và Lâm Đồng là 2.592 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng số thu thuế xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan khu vực XIII đạt 3.505,11 tỷ đồng, bằng 111,88% dự toán được giao, đạt 67,02% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 60,17% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng thêm 1.316,75 tỷ đồng.

Trong đó, số thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 1.626,40 tỷ đồng, hoàn thành 107,35% dự toán được giao, đạt 61,65% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 451,82 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, số thu đạt 1.878,71 tỷ đồng, bằng 116,11% dự toán được giao, đạt 72,48% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 864,93 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, kết quả tăng trưởng nguồn thu trong 8 tháng đầu năm đến từ sự gia tăng kim ngạch nhập khẩu của nhiều nhóm hàng có số thu lớn. Trong đó, riêng mặt hàng xăng dầu nhập khẩu có mức tăng đáng kể khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhập khẩu xăng, dầu và E100 với số tiền thuế nộp ngân sách đạt 475,30 tỷ đồng, tăng 443,91 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh xăng dầu, mặt hàng than đá nhập khẩu tiếp tục là nguồn thu chủ lực với số thu đạt 1.405,67 tỷ đồng, tăng 136,48 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhóm hàng sắt thép và máy móc thiết bị đạt 1.079 tỷ đồng, tăng 676 tỷ đồng; trong đó, riêng máy móc thiết bị phục vụ dự án điện phân nhôm của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân đóng góp 623,68 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, mặt hàng muối nhập khẩu phát sinh số thu 59,64 tỷ đồng, tăng thêm so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, thu hồi và xử lý nợ thuế.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, tổng số tiền nợ thuế được Chi cục Hải quan khu vực XIII thu hồi đạt 575,50 triệu đồng. Tổng số nợ thuế còn phải thu hồi tại thời điểm 31/8/2026 là 46.915 triệu đồng, giảm so với thời điểm cuối năm 2025.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và nâng cao hiệu quả công tác hải quan trên địa bàn Khánh Hòa và Lâm Đồng./.