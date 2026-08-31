Thuế - Hải quan

Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
19:52 | 31/08/2026
(TBTCO) - Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ sản xuất tại Trung Quốc được cất giấu dưới gầm rơ moóc của một xe đầu kéo đang làm thủ tục qua cửa khẩu.
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Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 31/8/2026, tại khu vực barie kiểm soát số 2, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng gồm Biên phòng, Công an và Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phối hợp kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 77H-079.72, kéo rơ moóc biển kiểm soát 77RM-013.33.

Lạng Sơn: Hải quan tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ cất giấu dưới gầm rơ moóc
Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tham gia phát hiện, bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ. Ảnh: HQHN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một bao tải dứa được cất giấu dưới gầm rơ moóc. Bên trong bao tải có 3 khối pháo hoa nổ sản xuất tại Trung Quốc, gồm 1 khối loại 168 lỗ/giàn và 2 khối loại 100 lỗ/giàn. Tổng trọng lượng số pháo khoảng 15 kg.

Theo khai nhận ban đầu, người điều khiển phương tiện Nguyễn Xuân Đào đã mua số pháo trên tại một cửa hàng ở khu vực Bằng Tường (Trung Quốc) với giá 1,3 triệu đồng.

Sau khi mua, Nguyễn Xuân Đào cất giấu số pháo dưới gầm rơ moóc rồi điều khiển phương tiện đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Vụ việc cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong kiểm soát phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, kịp thời phát hiện hàng cấm được cất giấu tại những vị trí khuất trên phương tiện vận tải. Đặc biệt, việc phát hiện 3 khối pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 15 kg ngay tại khu vực cửa khẩu góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng cấm được đưa sâu vào nội địa, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn khu vực biên giới.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp và lái xe tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.
Song Linh
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