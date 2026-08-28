Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu không trả lời chung chung với doanh nghiệp

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Ngày 28/8, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Tại sự kiện, ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, hỗ trợ và kiến tạo môi trường tuân thủ tự nguyện.

Theo ông Đoàn Minh Dũng, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn đa quốc gia. Trong đó, khối doanh nghiệp lớn giữ vai trò hạt nhân, dẫn dắt chuỗi cung ứng, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế và đóng góp tỷ trọng lớn cho ngân sách nhà nước.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

“Sự lớn mạnh và thịnh vượng của doanh nghiệp chính là sự thịnh vượng của Thành phố” - ông Đoàn Minh Dũng nói và cho rằng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi của công tác quản lý tài chính công.

Theo Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, cơ quan thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các kênh hỗ trợ điện tử, tăng cường công khai, minh bạch chính sách thuế và chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp phát triển, Thành phố phát triển, nguồn thu bền vững. Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ luôn là đối tác đồng hành tin cậy, hỗ trợ tối đa và kiến tạo môi trường pháp lý công bằng, minh bạch nhất để cộng đồng doanh nghiệp an tâm mở rộng đầu tư, bứt phá quy mô và phát triển bền vững”. Ông Đoàn Minh Dũng

- Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khối doanh nghiệp lớn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đóng góp này không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính, mà còn phản ánh năng lực quản trị, sức cạnh tranh và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp.

“Sự tăng trưởng vững chắc của cộng đồng doanh nghiệp lớn chính là điểm tựa chiến lược để TP. Hồ Chí Minh giữ vững đà bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số” - ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh.

Không trả lời chung chung theo lối mòn hành chính

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp quy mô lớn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý mới, phức tạp và mang tính liên ngành do có hoạt động rộng, nhiều chi nhánh, ngành nghề, chuỗi cung ứng toàn cầu và mô hình kinh doanh đa dạng. Từ thực tế này, Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp tập trung phản ánh những vướng mắc trong 4 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế phức hợp, đặc biệt những bất cập trong phân bổ nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, ngành nghề.

Thứ hai là giao dịch liên kết và định giá chuyển nhượng, trong đó có khó khăn về cơ sở dữ liệu so sánh độc lập và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo các chuẩn mực mới.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cập nhật chính sách thuế mới có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Việt Dũng.

Thứ ba là thuế tối thiểu toàn cầu, với các vấn đề liên quan đến tính toán thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn, chính sách ưu đãi đầu tư và thủ tục kê khai, hạch toán nghĩa vụ thuế quốc tế.

Thứ tư là quản lý tuân thủ và phân loại rủi ro, theo hướng nâng cao cơ chế tự nguyện tuân thủ và giảm tần suất kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt.

Đáng chú ý, ông Đoàn Minh Dũng yêu cầu các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh thay đổi cách thức tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đó, cơ quan thuế phải tập trung lắng nghe, giải đáp tận gốc. Quá trình trao đổi phải đi thẳng vào bản chất vấn đề, hướng dẫn rõ ràng, đúng trọng tâm và đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không né tránh, không trả lời chung chung theo lối mòn hành chính.

Đối với những hồ sơ cụ thể được doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị, các bộ phận chức năng được yêu cầu ghi nhận và trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Với những chính sách mới phức tạp hoặc vấn đề vượt thẩm quyền, lãnh đạo Thuế Thành phố yêu cầu tổng hợp đầy đủ cơ sở thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền, nhằm có hướng dẫn kịp thời, thống nhất.

Ở chiều ngược lại, ông Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh thẳng thắn những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, kể cả những khâu phục vụ của cơ quan thuế mà doanh nghiệp chưa hài lòng. Bởi vì, những phản ánh này là cơ sở quan trọng để ngành Thuế tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồng thời, các doanh nghiệp lớn được đề nghị tiếp tục đi đầu trong minh bạch hoạt động, nâng cao tính tự giác tuân thủ; chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong chia sẻ dữ liệu và áp dụng các chuẩn mực thuế tiên tiến.

Tại hội nghị, đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh đã cập nhật nhiều chính sách thuế mới có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, gồm Luật Quản lý thuế (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) cùng hệ thống văn bản hướng dẫn gồm các nghị định và thông tư.

Một trong những thay đổi được lưu ý là việc phân định rõ giữa khai bổ sung và giải trình bổ sung. Theo đó, doanh nghiệp có thời hạn 5 năm để tự khai bổ sung khi phát hiện sai sót, với điều kiện chưa được công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Những trường hợp đang trong thời kỳ thanh tra, kiểm tra hoặc đã quá thời hạn 5 năm sẽ thực hiện theo quy trình giải trình bổ sung với cơ quan thuế.

Chính sách mới cũng đơn giản hóa nghĩa vụ khai thay, nộp thay khi bãi bỏ yêu cầu nộp tờ khai trắng theo tháng đối với trường hợp khai thay nhà thầu nước ngoài nhưng trong kỳ không phát sinh thanh toán, khấu trừ.

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), việc phân bổ thuế GTGT khác tỉnh đối với các lĩnh vực như công trình xây dựng, kinh doanh bất động sản, cơ sở sản xuất... chấm dứt từ ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, việc phân bổ chỉ còn áp dụng đối với xổ số điện toán và thuế GTGT đầu vào.

Một điểm mới đáng chú ý khác là cơ chế hoàn thuế GTGT được điều chỉnh theo hướng mở rộng và tự động hóa hơn. Chính sách mới bổ sung trường hợp hoàn thuế suất 5% và hoàn thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, đồng thời loại bỏ trường hợp hoàn thuế khi sáp nhập, chia tách.

Cơ quan thuế cũng áp dụng cơ chế rà soát tự động. Trường hợp doanh nghiệp không phản hồi yêu cầu giải trình, cơ quan thuế có thể thông báo không đủ điều kiện hoàn thuế thay vì chuyển sang quy trình kiểm tra trước như trước đây./.