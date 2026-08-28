Thời sự

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
09:14 | 28/08/2026
(TBTCO) - Chiều 27/8, Kiểm toán nhà nước phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp.
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Theo Quy chế, Bộ Công an và Kiểm toán nhà nước sẽ phối hợp thực hiện 9 nội dung:

Một là, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công an, Kiểm toán nhà nước.

Hai là, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Kiểm toán nhà nước chủ trì soạn thảo liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và kiểm toán.

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: KTNN

Ba là, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan của Kiểm toán nhà nước.

Bốn là, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn các sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng do Kiểm toán nhà nước chủ trì tham mưu tổ chức.

Năm là, phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sáu là, phối hợp trong thực hiện kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội và công tác kiểm toán nội bộ tại Bộ Công an.

Bảy là, phối hợp trong công tác tuyên truyền; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại trụ sở các cơ quan của Kiểm toán nhà nước.

Tám là, phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế này.

Chín là, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (Đề án 175); xây dựng Cơ sở dữ liệu hoạt động Kiểm toán nhà nước và lĩnh vực kiểm toán, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư; phối hợp rà soát, xác định các dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Kiểm toán nhà nước có nhu cầu hoặc thuộc diện phải kết nối, chia sẻ theo quy định; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: KTNN

Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước gồm 4 chương, 19 điều, quy định mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa hai bên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp tập trung trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; chuyển giao, tiếp nhận và xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của ngành kiểm sát nhân dân; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin, chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ dữ liệu; đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Quy chế quy định việc phối hợp trong phát hiện, chuyển giao, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Công an, hoạt động Kiểm toán nhà nước không chỉ góp phần chấn chỉnh vi phạm, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công, mà còn cung cấp cơ sở thực tiễn để góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lực lượng Công an.

Từ đầu năm 2025 đến nay, qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ 10 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng như công an cấp tỉnh. Kiểm toán nhà nước cũng đã cung cấp 244 báo cáo kiểm toán, hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan Công an các cấp để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước đang xem xét, củng cố hồ sơ, chứng cứ và căn cứ pháp lý để cung cấp, chuyển hồ sơ một số vụ án, vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

Kiểm toán nhà nước ký quy chế phối hợp với Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: KTNN

Về phối hợp công tác với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, trong thời gian qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện tốt công tác kiểm toán về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và kiểm toán các báo cáo quyết toán ngân sách của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Qua đó, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị nhiều biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng tài sản, tài chính công của ngành kiểm sát.

Tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng 3 cơ quan và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đầu mối, hai Quy chế phối hợp sẽ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thực chất và hiệu quả theo đúng mục tiêu và mong muốn của 3 ngành đề ra.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cá nhân của 2 cơ quan đã có thành tích phối hợp trong công tác đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm sát cho các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và một số cá nhân của Kiểm toán nhà nước./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
kiểm toán nhà nước bộ trưởng bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao quy chế phối hợp

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