Thời sự

Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy của Liên hợp quốc

05:50 | 26/08/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 25/8 (giờ New York), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp ông Li Junhua - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội.
aa

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng khi gặp Phó Tổng Thư ký Li Junhua ngay trước thềm Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc; đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Phó Tổng Thư ký Li Junhua trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), bao gồm việc chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn thường niên cấp cao về Phát triển bền vững (HLPF).

Phó Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và nhấn mạnh những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai bên trong thời gian qua; đề nghị sớm hoàn tất Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027 - 2031 gắn kết chặt chẽ với các định hướng, chiến lược phát triển lớn của Việt Nam.

Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy của Liên Hợp Quốc
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với ông Li Junhua - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội. Ảnh: chinhphu.vn

Trước thực trạng tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang chậm lại do tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng đan xen, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố cam kết chính trị, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế; thúc đẩy các giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và bao trùm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi để các nước đang phát triển tiếp cận công bằng với khoa học, công nghệ, tri thức và các nguồn lực phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Chia sẻ về tình hình phát triển đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các chiến lược, chính sách trọng tâm, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực: kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và phổ cập giáo dục cấp tiểu học...

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của sự phát triển, kiên quyết không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ nguồn lực tài chính, công nghệ để triển khai các cam kết khí hậu, phát triển năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ huy động hiệu quả nguồn vốn ODA, tập trung ưu tiên vào phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Liên hợp quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Li Junhua bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những quyết sách mang tính đột phá, quyết liệt cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Ông Li Junhua đặc biệt đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030, các mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải.

Đánh giá cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cùng vai trò tiên phong của Việt Nam tại nhiều diễn đàn đa phương, ông Li Junhua nhấn mạnh, Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các cơ quan của Liên hợp quốc.

Việt Nam luôn là một trong những đối tác kiểu mẫu, tin cậy của Liên Hợp Quốc
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Li Junhua. Ảnh: chinhphu.vn

Ông Li Junhua khẳng định, Liên hợp quốc coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam và sẵn sàng đẩy mạnh tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chia sẻ tri thức quản trị toàn cầu và tích cực kết nối các thể chế tài chính quốc tế và các ngân hàng phát triển nhằm hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức phát triển, kết nối các mục tiêu chuyển đổi năng lượng với thích ứng biến đổi khí hậu, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm.

Phó Tổng Thư ký khẳng định sẵn sàng phối hợp trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc; nhấn mạnh các cơ quan liên quan của Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong chặng đường phát triển thời gian tới./.

Theo Chinhphu.vn
Từ khóa:
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng Mục tiêu phát triển bền vững 2030 liên hợp quốc Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc

Bài liên quan

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Hải quan tháo gỡ vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành và doanh nghiệp chế xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chủ động mọi kịch bản để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chủ động mọi kịch bản để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

Khởi công cải tạo tổng thể đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2026

Khởi công cải tạo tổng thể đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2026

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Đọc thêm

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện

Singapore mong muốn cùng Việt Nam phát huy hiệu quả Đối tác Chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam khẳng định, Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn cùng Việt Nam khai thác hiệu quả các cơ hội mà khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện mang lại.
Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ

Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ

(TBTCO) - Cuộc Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất đã diễn ra thành công với việc hai Bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Singapore về Chiến lược Kết nối công nghệ. Đây là kết quả quan trọng của cuộc đối thoại nền tảng này, cho thấy quyết tâm chính trị cao của hai Đảng trong việc sớm thúc đẩy triển khai thực chất và mạnh mẽ cơ chế hợp tác mới, góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore.
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 8/2026: Đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 8/2026: Đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

(TBTCO) - Ngày 25/8/2026, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy chuyên đề tháng 8/2026 nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị do Bộ Tài chính chủ trì và phối hợp thực hiện. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị.
Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Bờ Biển Ngà

Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Bờ Biển Ngà

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Bờ Biển Ngà đa dạng hóa thương mại, tăng cường hợp tác đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường.
Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi

Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi

(TBTCO) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương đưa các quyết sách vào cuộc sống, cấp nào có thẩm quyền thì cấp đó phải chủ động quyết định, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.
Báo chí được mở rộng hoạt động trên không gian số, tạo thêm nguồn thu mới

Báo chí được mở rộng hoạt động trên không gian số, tạo thêm nguồn thu mới

(TBTCO) - Các nền tảng truyền thông mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh mới, cơ quan báo chí được thiết lập kênh nội dung trên mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số, song đi kèm với đó, cần tuân thủ vấn đề bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.
Thông qua các cơ chế đột phá cho đô thị đặc biệt, khu kinh tế đặc biệt và đô thị lấn biển

Thông qua các cơ chế đột phá cho đô thị đặc biệt, khu kinh tế đặc biệt và đô thị lấn biển

(TBTCO) - Sáng 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị. Có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Luật quy định các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt.
Thêm nguồn lực hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Thêm nguồn lực hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo chương trình, chiều 24/8, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách hơn 6.700 tỷ đồng, nhưng sẽ là nguồn lực được giữ lại để khu vực kinh doanh quy mô nhỏ vượt qua khó khăn, tái đầu tư và mở rộng sản xuất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/8): USD đồng loạt giảm trước giờ Mỹ công bố PCE, hé lộ tín hiệu lãi suất của Fed

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

Hải quan hướng tới thống nhất phân loại mã HS, xác định trị giá

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

BIC chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 12%, được cấp phép thêm nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ

Khởi công cải tạo tổng thể đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2026

Khởi công cải tạo tổng thể đường cất hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào cuối tháng 11/2026

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Xử phạt 50 triệu đồng đối với Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Hà Nội, Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 26/8: Giá cao su thế giới nghiêng về xu hướng tăng

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Chính thức giảm thuế cho hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ, cá nhân kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/8): USD đồng loạt đi lên, thị trường hướng về dữ liệu PCE của Mỹ

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Ngày 25/8: Giá heo hơi nối dài xu hướng phục hồi

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Bổ sung 15 nhóm dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tài sản mã hóa

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 24/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (24/8): Tỷ giá trung tâm đứng ở 25.600 đồng, USD chờ loạt dữ liệu Mỹ

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Ngày 24/8: Giá heo hơi duy trì đà tăng ở một số địa phương

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuất hiện tín hiệu mới

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh

Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh