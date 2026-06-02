Chấm điểm KPI về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Sáng nay, 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Dự kiến các phương án chấm điểm

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo 2 mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị giải ngân chưa tốt.

Phương án chấm điểm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với chấm điểm định kỳ hằng tháng, tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng: 45 điểm; số kế hoạch vốn đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng: 45 điểm; chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính: 10 điểm.

Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm; gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: 90 điểm; chấp hành chế độ báo cáo: 10 điểm.

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đánh giá đối với trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể tham gia thực hiện.

Thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng năm để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/6.

Việc chấm điểm sẽ được thực hiện thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau đó là triển khai chính thức, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.