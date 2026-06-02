Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 2/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.141 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.883,95 - 26.398,05 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.400 - 26.450 VND/USD. Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng cho thấy, tỷ giá USD giảm nhẹ chiều bán, trong khi chiều mua biến động trái chiều. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.084 - 26.394 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 26.114 - 26.394 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra. Trong khi đó, SACOMBANK niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.172 - 26.394 VND/USD, tăng 17 đồng chiều mua vào nhưng giảm 1 đồng chiều bán ra. Tại MSB, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.394 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua vào và giảm 1 đồng chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, SACOMBANK, MSB chốt phiên ngày 1/6 như sau: Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá bảng Anh (GBP) tiếp tục tăng mạnh tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết GBP ở mức 34.546,1 - 36.012,5 VND/GBP, tăng 131,7 đồng chiều mua vào và tăng 137,2 đồng chiều bán ra. BIDV giao dịch ở mức 34.868 - 36.028 VND/GBP, tăng tương ứng 73 đồng và 86 đồng. SACOMBANK niêm yết GBP ở mức 34.923 - 36.731 VND/GBP, cùng tăng 136 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, MSB giao dịch GBP ở mức 34.866 - 35.935 VND/GBP, tăng 58 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện ở mức 99,21 điểm, tăng nhẹ 0,01%.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh 159,66, không biến động đáng kể, tiếp tục neo ở vùng cao. Trong khi đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8595 EUR/USD, giảm 0,02%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7431 GBP/USD, giảm 0,01%. Tỷ giá USD/CNY giao dịch quanh 6,765.