Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

06:41 | 02/06/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 1/6 tại Manila đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Vinachem là một trong những doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu tham gia Đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự Diễn đàn, đồng thời thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với những đối tác hàng đầu của Philippines dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Philippines mà còn thể hiện vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong triển khai các định hướng đối ngoại kinh tế, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác công nghiệp và phát triển thị trường trong khu vực ASEAN.

Đoàn công tác của Vinachem do ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Luyện - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Bùi Văn Thắng - Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn; ông Cao Thành Tín - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bột giặt LIX; ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam; ông Đỗ Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam; ông Vũ Việt Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem cùng đại diện các ban chuyên môn và đơn vị thành viên.

Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam = Philippines

Tại Diễn đàn, Vinachem đã trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với ba đối tác hàng đầu của Philippines gồm Puregold Price Club, Inc., Planter Products Inc. và Sun Prince TBA Corporation. Các văn kiện được trao dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Philippines, thể hiện triển vọng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo các thỏa thuận được ký kết, Vinachem và Puregold Price Club, Inc. - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Philippines với mạng lưới hơn 600 siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc sẽ hợp tác đưa các sản phẩm tiêu dùng của Vinachem vào hệ thống phân phối của đối tác, tập trung vào nhóm sản phẩm chất giặt rửa, chăm sóc gia đình và hàng tiêu dùng nhanh.

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Tập đoàn PUREGOLD PRICE CLUB, INC. (Philippines)

Với Planter Products Inc. – doanh nghiệp hàng đầu Philippines trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và tiếp thị các sản phẩm phục vụ nông nghiệp - hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nghiên cứu các cơ hội chuyển giao công nghệ và phát triển các giải pháp phục vụ nền nông nghiệp bền vững.

Đối với Sun Prince TBA Corporation - doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh lốp xe và các sản phẩm phụ trợ ngành ô tô tại Philippines - hai bên sẽ tăng cường hợp tác phân phối các sản phẩm cao su công nghiệp, lốp xe, pin, ắc quy và nhiều sản phẩm công nghiệp khác của Vinachem tại thị trường sở tại.

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Công ty Planters Products INC. (Philippines)

Là tập đoàn kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ lực của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, Vinachem hiện sở hữu hệ sinh thái sản phẩm trải dài từ nguyên liệu cơ bản, phân bón, hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp đến săm lốp, pin ắc quy và hàng tiêu dùng. Việc đồng thời ký kết hợp tác với các đối tác thuộc lĩnh vực bán lẻ, nông nghiệp và công nghiệp tại Philippines cho thấy năng lực kết nối thị trường đa ngành cũng như khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực của tập đoàn.

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Công ty Sun Prince TBA (Philippines)

Các biên bản ghi nhớ đều hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác dài hạn, mở rộng thị trường, phát huy thế mạnh của mỗi bên và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh. Đây cũng là những định hướng phù hợp với chiến lược phát triển của Vinachem trong giai đoạn mới, khi tập đoàn đang đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Các thỏa thuận được thiết lập tại Manila không chỉ hướng tới mục tiêu mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo nền tảng để Vinachem tăng cường hiện diện thương mại tại một trong những nền kinh tế năng động nhất ASEAN. Thông qua mạng lưới phân phối, bán lẻ và nông nghiệp của các đối tác Philippines, nhiều sản phẩm thế mạnh của Vinachem sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và doanh nghiệp sở tại, từng bước hình thành các kênh hợp tác dài hạn trong lĩnh vực thương mại, công nghệ và phát triển bền vững.

Việc tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines và ký kết đồng thời nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác hàng đầu sở tại tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực và vị thế của Vinachem trên trường quốc tế. Đây không chỉ là bước tiến trong mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Tập đoàn trong thúc đẩy hợp tác công nghiệp, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới, Vinachem xác định hợp tác quốc tế là một trong những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những kết quả đạt được tại Manila không chỉ mở ra cơ hội phát triển thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của tập đoàn mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng cường hiện diện tại ASEAN, khẳng định vai trò của Vinachem là lực lượng nòng cốt của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam và là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực./.

Thảo Hiền
(TBTCO) - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức hội đàm trao đổi hợp tác với Đoàn đại biểu TP. Quảng Châu (Trung Quốc). Tại sự kiện, VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược quản lý, vận hành, khai thác đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nguồn nhân lực.
(TBTCO) - Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore 2026. Đường bay mới tiếp tục mở rộng mạng bay chiến lược của Vietjet giữa Việt Nam và một trong những trung tâm hàng không, tài chính và kết nối hàng đầu châu Á.
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
(TBTCO) - Thay vì mục tiêu tăng trưởng nóng, lãnh đạo công ty xác định tập trung ưu tiên duy trì dòng tiền trong "bão táp". Tuy nhiên, Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông dự kiến vẫn sẽ duy trì mức cổ tức 50% năm nay.
(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Hateco vào chiều 29/5 về việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu tại TP. Đà Nẵng.
(TBTCO) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết đang đẩy mạnh M&A để mở rộng hệ sinh thái và tăng tốc quy mô. Từ One Capital Hospitality (OCH) đến nhiều doanh nghiệp ngành điện, nước, xu hướng mua lại doanh nghiệp cùng ngành mở rộng quy mô kinh doanh.
(TBTCO) - Với các ngành phụ thuộc mạnh vào nguyên liệu hóa dầu như nhựa, săm lốp..., khả năng duy trì biên lợi nhuận đang thu hẹp hơn trước khi tồn kho giá rẻ giảm dần.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
