Việt Nam khảo sát kinh nghiệm về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin toàn diện về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ như: Chức năng nhiệm vụ của các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính Philippines và Cục Kho bạc nhà nước Philippines trong công tác quản lý nợ công, chiến lược quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay trả nợ hàng năm; Khung pháp lý về phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ; Các công cụ và thực tiễn về quản trị rủi ro; Đấu thầu và đăng ký lưu ký; Thực tiễn triển khai các chương trình về quan hệ nhà đầu tư và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm; Tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế chính phủ: Quy trình lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý…

Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Philippines. Ảnh: Hương Giang

Từ những chia sẻ này, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam có cơ sở tham khảo để nghiên cứu, rà soát các quy định và quy trình của bạn để xem xét khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đề cập tới định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam, đại diện Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tối thiểu 10%/năm; đồng thời đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát và giữ vững các cân đối lớn.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế là một giải pháp cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhu cầu vốn để đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời, mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế, tái lập đường cong lợi suất tham chiếu của Việt Nam trên thị trường quốc tế và hỗ trợ cân đối ngân sách trong trung hạn.

Trong bối cảnh đó, các bài học thực tiễn của Philippines về quản lý nợ công cũng như chiến lược vận hành trên thị trường vốn quốc tế có ý nghĩa tham khảo lớn cho phía Việt Nam, giúp tối ưu hóa thời gian huy động nguồn lực so với các hình thức vay khác.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao những kinh nghiệm của Chính phủ Philippines trong công tác huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là đã duy trì được hệ số tín nhiệm Baa2/ BBB/BBB+ (mức khuyến nghị đầu tư) trong khoảng thời gian tương đối dài.

Với các đợt phát hành trái phiếu quốc tế thành công trong những năm gần đây, Chính phủ Philippines càng khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế là một trong những nhà phát hành thường xuyên và năng động của khu vực Đông Nam Á.

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính Việt Nam) - ông Nguyễn Quốc Phương tặng quà lưu niệm Giám đốc Cục Kho bạc Nhà nước Philippines - bà Sharon P. Almanza. Ảnh: Hương Giang

Liên tục trong 3 năm vừa qua, Chính phủ Philippines đã thành công phát hành trái phiếu quốc tế với nhiều hình thức, đa dạng về đồng tiền phát hành và về kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể, tháng 1/2026, Chính phủ Philippines đã phát hành 2,75 tỷ USD với lãi suất cố định, kỳ hạn từ 5,5 năm đến kỳ hạn 25 năm; tháng 1/ 2025 phát hành 2,25 tỷ USD, kỳ hạn 10 - 25 năm và 1 tỷ EUR kỳ hạn 7 năm; trong năm 2024 phát hành 2,5 tỷ USD (tháng 8) và 2 tỷ USD (tháng 5) cho 3 kỳ hạn.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Philippines cùng bày tỏ kỳ vọng vào việc tiếp tục duy trì, mở rộng các cơ hội trao đổi đoàn, thắt chặt mối quan hệ hợp tác thường xuyên trong lĩnh vực tài chính thời gian tới./.