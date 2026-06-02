Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Khánh Huyền

06:29 | 02/06/2026
(TBTCO) - Ngày 1/6/2026, tại Manila, Philippines, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại - ông Nguyễn Quốc Phương đã có buổi làm việc với ông Nianshang Zhang - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương và Tổng vụ trưởng ông Nianshang Zhang tập trung trao đổi vào ba nhóm vấn đề chính: Khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ADB, đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác Việt Nam - ADB trong giai đoạn phát triển mới;

Định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, nước và đô thị, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển khu vực tư nhân và quản lý khu vực công;

Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, nhất là các khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và ADB, mức độ sẵn sàng của dự án, quản lý tài chính, kiểm toán, đấu thầu, môi trường - xã hội và các phương thức tài trợ mới của ADB.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và ADB trong hơn 30 năm qua. ADB luôn là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam, không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn đồng hành trong tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, phát triển khu vực tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với ADB theo hướng thực chất, hiệu quả, linh hoạt, tối ưu hóa quy trình thủ tục và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Bộ Tài chính mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời và thực chất ở cả cấp chính sách và kỹ thuật. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổng hợp nhu cầu, rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục trong nước và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam cũng đề nghị ADB tăng cường chia sẻ sớm thông tin về định hướng tài trợ, quy trình xử lý nội bộ, điều kiện phê duyệt, lịch trình dự kiến và các yêu cầu kỹ thuật đối với từng khoản vay để phía Việt Nam có thể chủ động chuẩn bị. Hai bên cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối xử lý đối với từng nội dung cụ thể, định kỳ tổ chức họp, rà soát tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ hai phía.

Từ khóa:
Hợp tác Việt Nam ADB hạ tầng chiến lược khu vực công Năng lượng và giao thông tài trợ mới bộ tài chính việt nam adb ông Nianshang Zhang

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas

Mở rộng nguồn lực vốn từ xã hội cho các dự án hạ tầng

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

(TBTCO) - Quá trình sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu phục vụ người dân, đặc biệt là ở đô thị lớn. Ước tính số tiền tiết kiệm qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa… khoảng 30.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, một chuyển động quan trọng đang dần hiện rõ tại nhiều địa phương đó là, tài sản công không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quản lý, bảo toàn, mà đang từng bước trở thành nguồn lực phát triển.
(TBTCO) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Tài chính đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý, điều hành. Không chỉ giảm mạnh đầu mối trung gian, quá trình này còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng tính chủ động cho cơ sở.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Singapore, ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với bà Wong Yoke Hui - Cục trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore để trao đổi về các lĩnh vực hợp tác và chuẩn bị cho Kỳ họp Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 20 (CMM 20).
(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

