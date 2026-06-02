Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương và Tổng vụ trưởng ông Nianshang Zhang tập trung trao đổi vào ba nhóm vấn đề chính: Khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ADB, đồng thời trao đổi về định hướng hợp tác Việt Nam - ADB trong giai đoạn phát triển mới;

Định hướng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, giao thông, nước và đô thị, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển khu vực tư nhân và quản lý khu vực công;

Tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, nhất là các khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và ADB, mức độ sẵn sàng của dự án, quản lý tài chính, kiểm toán, đấu thầu, môi trường - xã hội và các phương thức tài trợ mới của ADB.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và ADB trong hơn 30 năm qua. ADB luôn là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam, không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn mà còn đồng hành trong tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng, phát triển khu vực tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với ADB theo hướng thực chất, hiệu quả, linh hoạt, tối ưu hóa quy trình thủ tục và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Bộ Tài chính mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, để thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn, lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam đề nghị hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, kịp thời và thực chất ở cả cấp chính sách và kỹ thuật. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổng hợp nhu cầu, rà soát danh mục dự án, chuẩn bị thủ tục trong nước và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam cũng đề nghị ADB tăng cường chia sẻ sớm thông tin về định hướng tài trợ, quy trình xử lý nội bộ, điều kiện phê duyệt, lịch trình dự kiến và các yêu cầu kỹ thuật đối với từng khoản vay để phía Việt Nam có thể chủ động chuẩn bị. Hai bên cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong việc xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đầu mối xử lý đối với từng nội dung cụ thể, định kỳ tổ chức họp, rà soát tiến độ triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ hai phía.