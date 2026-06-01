Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

20:07 | 01/06/2026
(TBTCO) - Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất.
Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 1/6, tại Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm chung, sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu và đó là lý do tại sao mối quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục tăng cường, phát triển mạnh mẽ.

Theo Tổng thống Philippines, năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026). Ông khẳng định đây là nền tảng cho hòa bình, sự hiểu biết và hợp tác giữa hai quốc gia. Qua nhiều thập kỷ, mối quan hệ đó ngày càng vững mạnh. Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng bền vững và cam kết chung về một quốc gia mạnh mẽ, độc lập và hội nhập.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định, Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, Chính phủ chỉ có thể cung cấp phương hướng, định hướng, xây dựng các thể chế, thực hiện cải cách, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhưng tiến bộ và tiến triển phụ thuộc vào những người sẵn sàng tận dụng cơ hội để biến đổi và chuyển đổi những ý tưởng này trở thành hiện thực. Do đó, ông hy vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa những cuộc thảo luận thành những kế hoạch, góp phần tạo nên một tương lai nơi người dân hai nước được an toàn, có nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2015, hợp tác song phương đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân. Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Năm 2026, Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Việt Nam tin tưởng Philippines sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, cùng các nước thành viên thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm, kết nối sâu rộng và có năng lực thích ứng cao trước các biến động của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines đã có nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN.

Hai bên mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và Philippines sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn; không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội, mà mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Từ diễn đàn này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; xứng đáng với tầm mức của quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối TP. Hồ Chí Minh với Cebu - trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn, doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines./.

Theo TTXVN
Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(TBTCO) - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Philippines và Việt Nam. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên bố chung.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
(TBTCO) - Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều ngày 31/5 tại Philippines, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo trong “Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.
(TBTCO) - Năm 2026 là dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines, mở ra kỳ vọng mới cho quan hệ giữa hai nước, khi hợp tác song phương ngày càng được thúc đẩy theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm chính thức Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực để hai nền kinh tế Đông Nam Á mở rộng liên kết trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và kết nối chuỗi cung ứng khu vực.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
(TBTCO) - Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila.
(TBTCO) - Chiều 31/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31/5 đến ngày 1/6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
