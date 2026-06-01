Thời sự

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

15:27 | 01/06/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, ngày 1/6, sau khi dự Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Malacanang, Thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Philippines và diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định, Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á mà Philippines có quan hệ ở tầm mức Đối tác Chiến lược, cho thấy sự coi trọng của Philippines đối với mối quan hệ này. Việc chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ củng cố hơn nữa quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực thực chất khác vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Chính phủ và nhân dân Philippines; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn mà Philippines đã đạt được trong những năm qua, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., Philippines sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và chiến lược phát triển đến năm 2040, thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị với Philippines trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước kể từ khi được thiết lập năm 2015, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Marcos Jr. tới Việt Nam vào tháng 1/2024. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững nghề cá.

Về thương mại, hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, giảm rào cản thương mại, đa dạng hóa xuất khẩu sang các mặt hàng tiềm năng, mở cửa thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó có các loại trái cây tươi của mỗi nước; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh hợp tác thương mại nông - lâm - thủy sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. hội đàm cấp Nhà nước. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhất trí thúc đẩy các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nước này tham gia đầu tư, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước kia.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines trong cung cấp phân bón, gạo để bảo đảm an ninh lương thực, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines - Việt Nam; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ, quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định, Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số…; Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. mong muốn có thêm ngày càng nhiều du khách Việt Nam đến Philippines và ngược lại; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về giáo dục, hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước nhất là trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên, trọng tâm là phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, tăng cường hợp tác giữa một số cặp cảng tiêu biểu; chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển đô thị thông minh.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc và ASEAN. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành và địa phương hai nước phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Philippines vào giai đoạn phát triển mới./.

Theo TTXVN
Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam"

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

(TBTCO) - Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều ngày 31/5 tại Philippines, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo trong “Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines.
Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

(TBTCO) - Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

(TBTCO) - Chiều 31/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31/5 đến ngày 1/6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

(TBTCO) - Sáng 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
