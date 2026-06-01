Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Chiều ngày 1/6, trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý của đơn vị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa xử lý tờ khai nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Ảnh: Phong Nhân

Cụ thể, trong tháng 5, đơn vị thông quan cho lượng hàng hóa đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng hơn 7% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 31/5/2026, đơn vị làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt hơn 8,28 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 2,959 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 5,322 tỷ USD.

Về công tác thu ngân sách, trong tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu đạt hơn 4.146 tỷ đồng, tăng 178,7% so với tháng 4/2026.

Lũy kế đến ngày 31/5/2026, đơn vị thu ngân sách đạt 10.052,6 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 54,3% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.506 tỷ đồng), đạt 45,4% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao (22.125 tỷ đồng). Nguồn thu chủ lực tiếp tục đến từ dầu thô và bán thành phẩm dầu thô nhập khẩu.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, sự gia tăng của chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế đã làm trị giá tính thuế của nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng lên. Đồng thời, trên địa bàn xuất hiện thêm một số dự án đầu tư mới nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định với quy mô lớn, góp phần mở rộng nguồn thu ngân sách.