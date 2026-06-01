Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:31 | 01/06/2026
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X đã thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 10.052 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh từ nguồn thu dầu thô nhập khẩu và sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn được giao quản lý, gồm hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La.
aa
Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026 Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung Hoàn thiện Luật Hải quan theo hướng số hóa, quản trị thông minh

Chiều ngày 1/6, trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý của đơn vị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Hải quan khu vực X thu ngân sách đạt hơn 9.275 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa xử lý tờ khai nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Ảnh: Phong Nhân

Cụ thể, trong tháng 5, đơn vị thông quan cho lượng hàng hóa đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng hơn 7% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 31/5/2026, đơn vị làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt hơn 8,28 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 2,959 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 5,322 tỷ USD.

Về công tác thu ngân sách, trong tháng 5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu đạt hơn 4.146 tỷ đồng, tăng 178,7% so với tháng 4/2026.

Lũy kế đến ngày 31/5/2026, đơn vị thu ngân sách đạt 10.052,6 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 54,3% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.506 tỷ đồng), đạt 45,4% chỉ tiêu phấn đấu do Cục Hải quan giao (22.125 tỷ đồng). Nguồn thu chủ lực tiếp tục đến từ dầu thô và bán thành phẩm dầu thô nhập khẩu.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, sự gia tăng của chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế đã làm trị giá tính thuế của nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng lên. Đồng thời, trên địa bàn xuất hiện thêm một số dự án đầu tư mới nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định với quy mô lớn, góp phần mở rộng nguồn thu ngân sách.

Theo Chi cục Hải quan khu vực X, những tháng cuối năm, nguồn thu ngân sách có thể chịu tác động từ các yếu tố bất ổn của thị trường năng lượng thế giới. Trước tình hình đó, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực ngân sách nhà nước xuất nhập khẩu dầu thô nguồn thu

Bài liên quan

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Dành cho bạn

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Đọc thêm

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

(TBTCO) - Trong thực tiễn, nếu chỉ một bộ phận người nộp thuế tuân thủ nghiêm túc còn bộ phận khác che giấu doanh thu để né nghĩa vụ thuế sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thuế. Theo đó, giải pháp quản lý theo dòng tiền giúp thu hẹp khoảng cách này thông qua cơ chế kiểm chứng khách quan giữa dữ liệu kê khai và dữ liệu thanh toán thực tế.
Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều