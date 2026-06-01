“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Ba mươi năm là hành trình của niềm tin, của sự đồng hành bền bỉ cùng hàng triệu gia đình Việt trên con đường vun đắp tương lai và bảo vệ những điều quan trọng nhất. Nhân dấu mốc đặc biệt này, Bảo Việt Nhân thọ gửi lời tri ân sâu sắc tới khách hàng bằng chương trình ưu đãi quy mô lớn nhất năm mang tên “Trọn Vạn Dặm An”.

Từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/8/2026, khách hàng tham gia hợp đồng mới sẽ nhận ngay mã quay thưởng với cơ hội sở hữu: 3 ô tô VinFast VF6 Eco; 6 ô tô VinFast VF3 Eco; 30 xe máy điện VinFast Evo Grand.

Mức phí tham gia càng cao, số lượng mã quay thưởng càng nhiều, đồng nghĩa với việc cơ hội chạm tay tới những giải thưởng giá trị cũng tăng lên đáng kể.

Đặc biệt, như một lời cảm ơn dành cho những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt nhiều năm qua, khách hàng hiện hữu khi tham gia hợp đồng mới sẽ được nhân đôi mã quay thưởng - nhân đôi cơ hội sở hữu các giải thưởng hấp dẫn từ chương trình.

Không chỉ dừng lại ở những phần thưởng giá trị, Bảo Việt Nhân thọ còn dành tặng 5.000 bộ quà tặng túi và vợt pickleball cho khách hàng tham gia chương trình. Những món quà mang tinh thần trẻ trung, năng động và tích cực, như lời chúc khách hàng luôn sống khỏe, sống an tâm và tận hưởng hành trình cuộc sống một cách trọn vẹn hơn mỗi ngày.

“Trọn Vạn Dặm An” không chỉ là chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp 30 năm thành lập, mà còn là lời tri ân từ Bảo Việt Nhân thọ dành cho hàng triệu khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và gắn bó suốt ba thập kỷ qua. Với Bảo Việt Nhân thọ, mỗi hợp đồng không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là sự đồng hành dài lâu để khách hàng an tâm vững bước trên mọi hành trình cuộc sống.

Sau 30 năm phát triển, Bảo Việt Nhân thọ hiện là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường, đã bảo vệ và hoạch định tài chính cho hơn 8,2 triệu lượt khách hàng trên toàn quốc. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài bằng những giá trị bền vững, sự thấu hiểu và cam kết luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm./.