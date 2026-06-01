Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Đồng loạt xử lý các “điểm đen” rác thải

Ngày 28/5, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tại cuộc họp xử lý các tồn tại liên quan công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn TP. Đà Nẵng (cũ).

Toàn dân bảo vệ môi trường biển xanh sạch. Ảnh: TL

Theo đánh giá của thành phố, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại một số khu vực vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Thực tế kiểm tra và phản ánh từ người dân cho thấy còn tình trạng tập kết rác sai quy định, rác thải tồn đọng kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, tình trạng đổ lén giá hạ, xà bần và chất thải xây dựng tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh diễn ra khá phức tạp. Nhiều nơi phát sinh thành các “điểm nóng” môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và hình ảnh thành phố du lịch.

Trước thực trạng này, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu UBND các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm từ ngày 5/6, Ngày Môi trường Thế giới, đến ngày 15/6/2026.

Theo đó, các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư; đồng thời rà soát các khu vực thường xuyên phát sinh rác thải để có biện pháp xử lý dứt điểm.

TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu đặt biển cấm đổ rác, lắp camera giám sát tại các khu đất trống, tuyến đường vắng và khu vực giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi đổ rác, xà bần trái phép sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe.

Song song với công tác quản lý, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng sẽ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyến đường, ngõ xóm; tổ chức vớt rác tại sông, hồ, bãi biển vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần từ tháng 6/2026.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cho thấy quyết tâm của thành phố trong xử lý triệt để các “điểm đen” rác thải, từng bước xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch và văn minh hơn.

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Đợt cao điểm làm sạch môi trường trong tháng 6/2026 cũng được xem là hoạt động mở đầu cho phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030 cũng vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng phát động.

Phong trào hướng đến phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên tại từng khu dân cư, tổ dân phố.

Ngay trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 100% khu dân cư tổ chức và duy trì “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp”; phấn đấu 80% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, 60% hộ dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường cộng đồng và 50% khu dân cư xây dựng mô hình tự quản hoạt động hiệu quả.

Đến năm 2030, TP. Đà Nẵng hướng tới mục tiêu toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn thực hiện phân loại rác tại nguồn; tất cả khu dân cư duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% cơ sở tôn giáo xây dựng mô hình “xanh - sạch - đẹp” và 70% doanh nghiệp tham gia mô hình “Doanh nghiệp xanh - giảm phát thải”.

Một trong những điểm mới của giai đoạn này là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo vệ môi trường. Thành phố phấn đấu trong năm 2026 có 50% ban công tác Mặt trận sử dụng nền tảng số, nhóm Zalo khu dân cư để tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh hiện trường. Đến năm 2030, tỷ lệ ứng dụng công nghệ số sẽ được phủ kín 100%.

Đồng thời, Mặt trận 93 xã, phường trên địa bàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.