Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Nguyễn Vân

09:59 | 01/06/2026
(TBTCO) - TP. Đà Nẵng sẽ đồng loạt triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến 15/6/2026 nhằm xử lý các “điểm đen” rác thải, chấn chỉnh tình trạng đổ lén xà bần, rác xây dựng và nâng cao ý thức cộng đồng, là bước khởi động cho phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030.
Đồng loạt xử lý các “điểm đen” rác thải

Ngày 28/5, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tại cuộc họp xử lý các tồn tại liên quan công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn TP. Đà Nẵng (cũ).

Toàn dân bảo vệ môi trường biển xanh sạch. Ảnh: TL

Theo đánh giá của thành phố, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại một số khu vực vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Thực tế kiểm tra và phản ánh từ người dân cho thấy còn tình trạng tập kết rác sai quy định, rác thải tồn đọng kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, tình trạng đổ lén giá hạ, xà bần và chất thải xây dựng tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh diễn ra khá phức tạp. Nhiều nơi phát sinh thành các “điểm nóng” môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và hình ảnh thành phố du lịch.

Trước thực trạng này, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu UBND các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm từ ngày 5/6, Ngày Môi trường Thế giới, đến ngày 15/6/2026.

Theo đó, các địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân, lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư; đồng thời rà soát các khu vực thường xuyên phát sinh rác thải để có biện pháp xử lý dứt điểm.

TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu đặt biển cấm đổ rác, lắp camera giám sát tại các khu đất trống, tuyến đường vắng và khu vực giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Các hành vi đổ rác, xà bần trái phép sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tính răn đe.

Song song với công tác quản lý, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng sẽ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư, tuyến đường, ngõ xóm; tổ chức vớt rác tại sông, hồ, bãi biển vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần từ tháng 6/2026.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cho thấy quyết tâm của thành phố trong xử lý triệt để các “điểm đen” rác thải, từng bước xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch và văn minh hơn.

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Đợt cao điểm làm sạch môi trường trong tháng 6/2026 cũng được xem là hoạt động mở đầu cho phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp” giai đoạn 2026 - 2030 cũng vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng phát động.

Phong trào hướng đến phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên tại từng khu dân cư, tổ dân phố.

Ngay trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu 100% khu dân cư tổ chức và duy trì “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp”; phấn đấu 80% hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn, 60% hộ dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường cộng đồng và 50% khu dân cư xây dựng mô hình tự quản hoạt động hiệu quả.

Đến năm 2030, TP. Đà Nẵng hướng tới mục tiêu toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn thực hiện phân loại rác tại nguồn; tất cả khu dân cư duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 100% cơ sở tôn giáo xây dựng mô hình “xanh - sạch - đẹp” và 70% doanh nghiệp tham gia mô hình “Doanh nghiệp xanh - giảm phát thải”.

Một trong những điểm mới của giai đoạn này là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo vệ môi trường. Thành phố phấn đấu trong năm 2026 có 50% ban công tác Mặt trận sử dụng nền tảng số, nhóm Zalo khu dân cư để tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh hiện trường. Đến năm 2030, tỷ lệ ứng dụng công nghệ số sẽ được phủ kín 100%.

Đồng thời, Mặt trận 93 xã, phường trên địa bàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, lễ phát động điểm cấp thành phố sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 6/6/2026 tại khu dân cư 9C, phường Ngũ Hành Sơn. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng cùng người dân sẽ đồng loạt ra quân xóa các điểm nóng môi trường, thu gom rác thải và trồng cây xanh dọc khu vực bãi biển du lịch.
Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

(TBTCO) - Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án phát triển hạ tầng bền vững với tổng vốn đầu tư khoảng 1.523 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, vốn đối ứng và viện trợ không hoàn lại, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra lúc 20h ngày 5/6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026, đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
