Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.538,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ổn định, khiến chênh lệch giữa hai thị trường ở mức khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư kim loại quý hướng về loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Các báo cáo sắp công bố được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về sức khỏe nền kinh tế và thị trường lao động, qua đó tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng trong nước tại thời điểm 6 giờ 30 sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Mở đầu tuần là chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), phản ánh diễn biến của lĩnh vực sản xuất. Tiếp đó, báo cáo JOLTs về số lượng vị trí việc làm còn trống sẽ được công bố vào ngày thứ Ba. Đây là một trong những chỉ báo được Fed đặc biệt quan tâm khi đánh giá mức độ thắt chặt của thị trường lao động. Nếu số liệu cho thấy nhu cầu tuyển dụng suy yếu, kỳ vọng về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Đến giữa tuần, thị trường sẽ đón nhận báo cáo thay đổi việc làm khu vực tư nhân của ADP cùng chỉ số PMI dịch vụ ISM. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố vào thứ Năm sẽ tiếp tục cung cấp thêm góc nhìn về diễn biến việc làm tại Mỹ.

Sự kiện đáng chú ý nhất sẽ diễn ra vào thứ Sáu với báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls). Báo cáo này cung cấp bức tranh toàn diện về tuyển dụng, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương, những yếu tố quan trọng trong quá trình hoạch định chính sách của Fed.

Các quan chức Fed nhiều lần khẳng định những quyết định chính sách sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của lạm phát và thị trường lao động. Vì vậy, một báo cáo việc làm kém khả quan có thể củng cố kỳ vọng giảm lãi suất và tạo động lực cho giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu tích cực hơn dự báo, áp lực tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD có thể khiến kim loại quý đối mặt với sức ép điều chỉnh.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 31/5, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào và bán ra giá giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng được giữ nguyên ở mức 155,5 - 159 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt không điều chỉnh giá, tiếp tục niêm yết quanh ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.