Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tiên phong hành động vì môi trường xanh và xây dựng đô thị văn minh

Phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm quan trọng khi thành phố cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Trong bối cảnh đó, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đồng hành cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ảnh: LT

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và thúc đẩy chuyển đổi số. Từ những chiến dịch làm sạch môi trường, chăm lo thiếu nhi đến các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, thanh niên thành phố đang góp phần kiến tạo một đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc thiếu nhi và hỗ trợ cộng đồng, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các chiến dịch tình nguyện hè năm nay.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, các chương trình cần bám sát yêu cầu thực tiễn của thành phố, hướng tới giải quyết những vấn đề dân sinh, môi trường và chất lượng sống của người dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh công cộng, giảm thiểu rác thải nhựa, cải tạo các điểm đen về môi trường đến xây dựng những tuyến đường xanh, khu dân cư sạch đẹp, thanh niên cần tiếp tục là lực lượng đi đầu, góp phần hình thành nếp sống văn minh và ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, các chương trình tình nguyện hè của tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh đã trở thành một thương hiệu giàu ý nghĩa xã hội. Từ Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè đến Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh hay Tiếp sức mùa thi, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động vì cộng đồng, để lại nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Năm nay, với chủ đề “Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, các chương trình tình nguyện hè tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động hướng tới xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện chất lượng môi trường sống sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố.

Xây dựng đô thị xanh trong thời đại số

Một trong những điểm mới nổi bật của mùa hè tình nguyện năm 2026 là việc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Theo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Mùa hè số” được triển khai nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số. Đây được xem là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và đô thị thông minh.

Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động đã được tổ chức đồng loạt tại các địa phương. Trong khuôn khổ Ngày hội “Điểm chạm số 2026”, đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia trải nghiệm các gian hàng về kỹ năng số, an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tại khu vực hướng dẫn kỹ năng số cơ bản, người tham gia được tiếp cận các kiến thức về sử dụng Internet an toàn, nhận diện thông tin sai lệch trên không gian mạng và ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực số cho cộng đồng, mà còn tạo nền tảng để xây dựng lối sống văn minh.

Qua những hành động thiết thực và trách nhiệm, thế hệ trẻ không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống hôm nay, mà còn chung tay kiến tạo một TP. Hồ Chí Minh sáng - xanh - sạch - đẹp cho các thế hệ mai sau.