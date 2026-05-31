Chứng khoán tuần 1/6 - 5/6: Tín hiệu mới từ giá dầu

Thanh khoản xuống thấp nhất từ đầu năm, nhiều cổ phiếu về đáy 1 - 2 tháng

Tuần giao dịch 25 - 29/5 trở lại trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” khi VN-Index chủ yếu dao động quanh vùng 1.860 - 1.890 điểm, nhưng phần lớn cổ phiếu trên thị trường tiếp tục suy yếu. Đây đã là tuần thứ hai điều chỉnh sau 8 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng 1.920 điểm.

Trong nửa đầu tuần, thị trường duy trì trạng thái rung lắc mạnh với biên độ lớn quanh vùng 1.860 - 1.890 điểm. Áp lực bán gia tăng trong hai phiên cuối tuần tại nhóm ngân hàng và chứng khoán đã khiến chỉ số có thời điểm lùi về vùng hỗ trợ 1.855 điểm. Kết tuần, VN-Index hồi phục nhẹ, đóng cửa tại 1.863,49 điểm, chỉ còn giảm 13,64 điểm (-0,73%) so với tuần trước.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm mạnh. Theo thống kê từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), khối lượng khớp lệnh trên HOSE trong tuần đạt 729 triệu cổ phiếu, giảm hơn 20% so với tuần trước và thấp hơn tới 26,6% so với mức bình quân 20 tuần. Giá trị giao dịch bình quân cũng giảm 24,5%, xuống còn khoảng 20.440 tỷ đồng. Đây là tuần có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm nếu không tính yếu tố nghỉ lễ.

Cùng đó, dòng tiền tập trung tại một số nhóm ngành như dầu khí với GAS, PLX hay một số cổ phiếu ngân hàng có câu chuyện riêng như MSB, ACB. Thống kê từ CSI cho thấy, đa số các nhóm ngành đóng cửa phiên tuần giảm điểm với sự áp đảo từ “phe gấu”. Cổ phiếu dầu khí, hàng không và điện là những nhóm hiếm hoi duy trì được sắc xanh trong tuần, trong khi phân bón, xây dựng và hóa chất chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Diễn biến giao dịch theo nhóm ngành lũy kế 5 phiên gần nhất. Nguồn: CSI.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Chứng khoán Pinetree, sự phân hóa mạnh trên thị trường cũng là một điểm đáng chú ý nhất tuần qua. Dòng tiền có xu hướng tìm đến nhóm ngân hàng hay nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, giúp VN-Index không giảm sâu, dù phần lớn cổ phiếu trên sàn đã lùi về vùng đáy 1 - 2 tháng.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý khi nối dài chuỗi bán ròng sang tuần thứ 10 liên tiếp. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 4.921 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua. Các cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất gồm MSB, HPG và VHM. Ở chiều ngược lại, VCB, LPB và MSN là những mã được mua ròng nổi bật.

Top cổ phiếu mua bán ròng của khối ngoại. Nguồn: CSI

Tín hiệu từ giá dầu

Bước sang tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran và khả năng nối lại hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Vừa qua, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển này. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chờ phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump và phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ đã giảm khoảng 50 triệu thùng, xuống mức thấp nhất 2 năm.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Chốt phiên giao dịch ngày 29/5, giá dầu Brent giảm còn hơn 91 USD/thùng, sau gần 3 tháng giằng co quanh mức 95 - 110 USD/thùng. Theo chuyên gia từ Pinetree, điều này có thể gỡ bỏ nỗi lo lạm phát và an ninh năng lượng đã đè nặng thị trường nhiều tháng qua.

Giá dầu Brent về mức thấp nhất 3 tháng. Nguồn: Trading Economics.

Quan trọng hơn, chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh lịch sử mới trong tuần nhờ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ - Iran và tâm lý tích cực này thường lan tỏa sang các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Dù vậy, ông Phong cũng lưu ý, đây vẫn là kịch bản tạo đáy trên nền thanh khoản yếu, nên độ tin cậy chưa cao. Rủi ro lớn nhất là khối ngoại, với chuỗi bán ròng 10 tuần liên tiếp và giá trị lũy kế từ đầu năm đã vượt 60 nghìn tỷ đồng, nếu chưa dừng lại sẽ tiếp tục bào mòn mọi nỗ lực hồi phục. Thỏa thuận Mỹ - Iran cũng mới chỉ dừng ở mức bản ghi nhớ và vẫn có xác suất đổ vỡ.

Các chuyên gia của CSI cũng duy trì quan điểm thận trọng. Nguyên nhân bởi trong bối cảnh “thiếu cầu”, dòng tiền khó có khả năng “dễ dãi” đối với tất cả các nhóm ngành trên thị trường và có lẽ chỉ cần nhà đầu tư giữ được sức mua đã là thành công trong giai đoạn hiện tại.

Tuần tới, thị trường tài chính toàn cầu sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ. Tại châu Âu, dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng 5 sẽ là tâm điểm chú ý trước thềm cuộc họp Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tháng 6. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn có thể chịu ảnh hưởng nhiều hơn trước thông tin quốc tế, đặc biệt sau nhịp điều chỉnh kéo dài cuối tháng 5./.