UBND tỉnh Lạng Sơn và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) vừa có cuộc họp vào ngày 29/5 để trao đổi và thống nhất thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn”.

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu. Ảnh: TL

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, là địa phương miền núi, biên giới, tỉnh thường xuyên đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thích ứng được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Dự án tập trung vào nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước, hệ thống tiêu thoát nước, xây dựng các tuyến kè chống sạt lở ven sông và các công trình bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới tăng cường năng lực cảnh báo thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và quản lý đô thị tại địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, dự án sẽ được triển khai tại 6 địa phương gồm Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Thất Khê, Kháng Chiến và Lộc Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.523 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ AFD hơn 1.070 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 414 tỷ đồng và nguồn viện trợ không hoàn lại trên 39 tỷ đồng.

Ngoài các hạng mục xây dựng, dự án còn dành một hợp phần riêng cho hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Các chuyên gia quốc tế sẽ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án, tăng cường kỹ năng ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Một số mô hình thí điểm về vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan đô thị cũng sẽ được triển khai tại các cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

Đánh giá về chương trình hợp tác này, đại diện AFD cho rằng, dự án có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương và có thể trở thành mô hình tham khảo cho nhiều tỉnh, thành phố khác trong quá trình đầu tư hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.