Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Nguyễn Vân

12:10 | 31/05/2026
(TBTCO) - Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai dự án phát triển hạ tầng bền vững với tổng vốn đầu tư khoảng 1.523 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA, vốn đối ứng và viện trợ không hoàn lại, nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
UBND tỉnh Lạng Sơn và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) vừa có cuộc họp vào ngày 29/5 để trao đổi và thống nhất thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn”.

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu. Ảnh: TL

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, là địa phương miền núi, biên giới, tỉnh thường xuyên đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thích ứng được xem là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Dự án tập trung vào nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước, hệ thống tiêu thoát nước, xây dựng các tuyến kè chống sạt lở ven sông và các công trình bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng tới tăng cường năng lực cảnh báo thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và quản lý đô thị tại địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, dự án sẽ được triển khai tại 6 địa phương gồm Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng, Thất Khê, Kháng Chiến và Lộc Bình. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.523 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ AFD hơn 1.070 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 414 tỷ đồng và nguồn viện trợ không hoàn lại trên 39 tỷ đồng.

Ngoài các hạng mục xây dựng, dự án còn dành một hợp phần riêng cho hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. Các chuyên gia quốc tế sẽ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý dự án, tăng cường kỹ năng ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Một số mô hình thí điểm về vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan đô thị cũng sẽ được triển khai tại các cộng đồng dân cư trong vùng dự án.

Đánh giá về chương trình hợp tác này, đại diện AFD cho rằng, dự án có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương và có thể trở thành mô hình tham khảo cho nhiều tỉnh, thành phố khác trong quá trình đầu tư hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành chức năng và AFD hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo kế hoạch, thỏa thuận tài trợ dự án dự kiến được ký kết vào cuối năm 2027, mở ra cơ hội tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững cho địa phương trong những năm tới.
"Ngày thứ Bảy xanh" lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra lúc 20h ngày 5/6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
(TBTCO) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc, hướng tới huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống xanh.
(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
