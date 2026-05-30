Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.538 USD/ounce, tăng 43 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,3 triệu đồng/lượng và chênh với giá vàng trong nước khoảng 14,2 triệu đồng/lượng

Đà tăng của kim loại quý diễn ra sau phiên giao dịch cuối tuần trong bối cảnh nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô phát đi những tín hiệu trái chiều. Tại Mỹ, thu nhập cá nhân tháng 4 gần như đi ngang, thu nhập khả dụng giảm 0,1%, trong khi chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,5% và tỷ lệ tiết kiệm giảm xuống còn 2,6%. Cùng với đó, chỉ số giá PCE tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 15 sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Những số liệu trên cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chi tiêu và hoạt động sản xuất tích cực, trong khi lạm phát chưa thực sự trở về mục tiêu. Tuy nhiên, giá dầu giảm mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tương đối ổn định đã góp phần làm dịu áp lực lạm phát trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ diễn biến của thị trường vàng.

Yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Eo biển Hormuz vẫn được xem là điểm nóng có ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng và kỳ vọng lạm phát toàn cầu. Dù vậy, trong phiên cuối tuần, thị trường phản ứng nhiều hơn với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng khi xuất hiện kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Đối với vàng, tác động từ diễn biến này mang tính hai chiều. Giá dầu giảm giúp giảm bớt áp lực lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tài sản không sinh lời như vàng. Tuy nhiên, việc rủi ro địa chính trị suy giảm cũng phần nào làm giảm nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý. Trao đổi với Kitco News, ông Tom Winmill - nhà quản lý danh mục đầu tư tại Quỹ Midas Discovery cho rằng hiện chưa xuất hiện nhiều yếu tố có thể tạo áp lực giảm giá đáng kể đối với vàng trong dài hạn.

Theo ông Winmill, một trong những động lực quan trọng hỗ trợ thị trường vàng là sự suy giảm dần vai trò của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của nhiều quốc gia và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại đi kèm áp lực lạm phát kéo dài cũng có thể tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý phát huy vai trò phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 29/5, giá vàng trong nước tiếp đảo chiều tăng trở lại tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 155 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra đối với vàng nhẫn, giá vàng kết phiên ở mức 155 - 158,5 triệu đồng/lượng./.