Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Nguyễn Vân

22:57 | 29/05/2026
(TBTCO) - Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, trước yêu cầu phát triển xanh và siết chặt tiêu chuẩn an toàn lao động, ngành khai thác than, khoáng sản đang đứng trước áp lực phải thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Gắn trách nhiệm môi trường vào khai thác than, khoáng sản
Quang cảnh hội thảo

Cùng với mục tiêu duy trì sản lượng, việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro lao động và kiểm soát tác động sinh thái cần trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường thực hành sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy ngành khai thác than, khoáng sản phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo các đại biểu, Quảng Ninh hiện là trung tâm khai thác than lớn nhất cả nước với sản lượng hằng năm hơn 40 triệu tấn, chiếm trên 90% tổng sản lượng than quốc gia. Quy mô khai thác lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường và phục hồi sinh thái sau khai thác.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích thực trạng, khó khăn và thách thức trong công tác bảo đảm an toàn lao động tại các đơn vị khai thác than, khoáng sản hiện nay. Các ý kiến cho rằng, nguy cơ mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, sạt lở bãi thải và tác động đến nguồn nước, không khí vẫn là những vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp như tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, đẩy mạnh giám sát môi trường, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về lao động và môi trường, đồng thời thúc đẩy mô hình khai thác gắn với phục hồi môi trường sau khai thác.

Nhiều ý kiến tại hội thảo thống nhất rằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng chặt chẽ, minh bạch và bền vững hơn.

Thực tiễn khai thác tại Quảng Ninh cũng cho thấy yêu cầu hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường đang trở thành yếu tố then chốt đối với ngành than, khoáng sản trong giai đoạn mới.
phát triển bền vững khai thác than bảo vệ môi trường an toàn lao động

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao thu nhập; ưu tiên chuyển đổi số, giảm phát thải, phát triển năng lượng sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn.
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
