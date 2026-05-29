Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, trước yêu cầu phát triển xanh và siết chặt tiêu chuẩn an toàn lao động, ngành khai thác than, khoáng sản đang đứng trước áp lực phải thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Cùng với mục tiêu duy trì sản lượng, việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro lao động và kiểm soát tác động sinh thái cần trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường thực hành sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy ngành khai thác than, khoáng sản phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

Theo các đại biểu, Quảng Ninh hiện là trung tâm khai thác than lớn nhất cả nước với sản lượng hằng năm hơn 40 triệu tấn, chiếm trên 90% tổng sản lượng than quốc gia. Quy mô khai thác lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường và phục hồi sinh thái sau khai thác.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã phân tích thực trạng, khó khăn và thách thức trong công tác bảo đảm an toàn lao động tại các đơn vị khai thác than, khoáng sản hiện nay. Các ý kiến cho rằng, nguy cơ mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường, sạt lở bãi thải và tác động đến nguồn nước, không khí vẫn là những vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ.

Các chuyên gia và doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp như tăng cường ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại, đẩy mạnh giám sát môi trường, hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về lao động và môi trường, đồng thời thúc đẩy mô hình khai thác gắn với phục hồi môi trường sau khai thác.