Thuế - Hải quan

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Văn Tuấn

Văn Tuấn

07:34 | 30/05/2026
(TBTCO) - Trong thực tiễn, nếu chỉ một bộ phận người nộp thuế tuân thủ nghiêm túc còn bộ phận khác che giấu doanh thu để né nghĩa vụ thuế sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thuế. Theo đó, giải pháp quản lý theo dòng tiền giúp thu hẹp khoảng cách này thông qua cơ chế kiểm chứng khách quan giữa dữ liệu kê khai và dữ liệu thanh toán thực tế.
aa

Còn tình trạng che giấu doanh thu, nhằm giảm nghĩa vụ thuế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Sự bùng nổ của công nghệ số, thương mại điện tử, kinh tế nền tảng và các mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của xã hội. Song song với đó, hệ thống thanh toán trong nền kinh tế cũng đang có những thay đổi căn bản. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ, dòng tiền trong nền kinh tế được luân chuyển thông qua hệ thống ngân hàng, các trung gian thanh toán, ví điện tử, cổng thanh toán trực tuyến và nhiều nền tảng công nghệ khác.

Những thay đổi này đã mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng.

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả
Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử là trung tâm, là căn cứ để so sánh, đối chiếu với những dòng tiền khác của người nộp thuế. Ảnh: Đức Thanh

Thực tiễn cho thấy hiện nay nhiều hoạt động kinh doanh được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, các giao dịch phát sinh nhanh, quy mô lớn và có tính xuyên biên giới. Nếu chỉ dựa vào phương thức quản lý truyền thống chủ yếu dựa trên kê khai thuế, hồ sơ kế toán và công tác hậu kiểm thì trong một số trường hợp chưa phản ánh đầy đủ bản chất của các giao dịch kinh tế.

Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có ngưỡng doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đã chính thức chuyển sang phương pháp kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động, vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cố tình yêu cầu khách thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản hoặc phân tán doanh thu bán hàng hóa qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu doanh thu, làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Bức xúc trước hành vi trên, chị Đỗ Lan - chủ hộ kinh doanh vải, quần áo tại chợ Hôm - Đức Viên (Hà Nội) khẳng định, như vậy là không công bằng.

Chị Lan nói, trong khi hộ kinh doanh chúng tôi chấp hành đúng, đủ các quy định của pháp luật, kê khai nộp thuế đầy đủ, thì hành vi nêu trên nếu bị bỏ qua sẽ tạo môi trường kinh doanh không lành mạnh giữa các chủ thể kinh doanh. Chị Lan đề xuất cơ quan quản lý nhà nước cần có chế tài mạnh tay hơn đối với hành vi nêu trên.

Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Huấn - Giám đốc Công ty TNHH vận tải và Thương mại Trung Quân (Phú Thọ) cho rằng, hành vi cố tình che giấu doanh thu (từ chối chuyển khoản, dùng tài khoản người thân, chia nhỏ đơn hàng...) có thể dẫn đến hành vi trốn thuế. Các trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực, đầy đủ chắc chắn sẽ bị cơ quan quản lý thuế xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Mong rằng mọi doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh trong hoạt động luôn chấp hành đầy đủ việc kê khai, nộp thuế theo đúng của quy định pháp luật tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch. Đặc biệt không làm ảnh hưởng cũng như gây rủi ro cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm ăn chân chính” - ông Huấn bày tỏ.

Hộ kinh doanh hãy lựa chọn “tuân thủ” thay vì “tranh thủ”

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, trong chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy dữ liệu làm nền tảng và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo ông Minh, để đạt được mục tiêu này và thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế theo dòng tiền đòi hỏi có sự phối hợp, chia sẻ thông tin của các cơ quan, đơn vị như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng thương mại, các trung gian thanh toán, đơn vị vận chuyển,…

Việc nghiên cứu và từng bước triển khai phương thức quản lý thuế dựa trên phân tích dòng tiền đang trở thành xu hướng tất yếu của nhiều cơ quan thuế hiện đại trên thế giới. Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử là trung tâm, là căn cứ để so sánh, đối chiếu với những dòng tiền khác của người nộp thuế, từ đó xác định nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, phân tích rủi ro và thực hiện kiểm tra nếu thực sự cần thiết.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Đồng thời, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin cần được quy định rõ ràng, mang tính thường xuyên, tự động và theo thời gian thực. Khi đó, dữ liệu hóa đơn và thông tin dòng tiền từ các nguồn khác sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh, một “hệ sinh thái” về dòng tiền của một người nộp thuế hoặc nhóm người nộp thuế, từ đó có thể phát hiện sớm rủi ro và xác định được nghĩa vụ thuế thực tế phát sinh, không chỉ góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn giúp nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Phan Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ là câu chuyện về tuân thủ quy định, mà còn phản ánh một xu hướng phát triển tất yếu của thị trường: hoạt động kinh doanh đang ngày càng minh bạch hơn, số hóa hơn và vận hành chuyên nghiệp hơn.

“Minh bạch dòng tiền không phải là áp lực quản lý, mà là nền tảng giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu và chi phí hiệu quả hơn, vận hành bài bản hơn, giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các giải pháp tài chính và nguồn vốn trong tương lai” - bà Hạnh nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo bà Hạnh, trong giai đoạn này cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, khi hộ kinh doanh được hỗ trợ đúng cách, quá trình chuyển đổi sẽ không còn là áp lực, mà sẽ trở thành cơ hội để phát triển bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn và mở rộng hoạt động kinh doanh tốt hơn trong tương lai.

Đưa ra lời khuyên với các hộ kinh doanh trong giai đoạn này, ông Nguyễn Thanh Phúc - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Luật và Kế toán Việt Mỹ khuyến nghị, hộ kinh doanh không nên tìm cách để che giấu doanh thu. Hộ kinh doanh hãy lựa chọn “tuân thủ” thay vì “tranh thủ”. Khi minh bạch được về tài chính, về thuế, hộ kinh doanh sẽ thấy được việc quản lý tài chính của hộ kinh doanh khoa học hơn, giúp cho hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, quản lý thuế theo dòng tiền là xu hướng tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa ngành Thuế và xây dựng nền tài chính công minh bạch, hiệu quả. Đây không chỉ là giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị thuế dựa trên dữ liệu số. Nếu được triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Quản lý thuế theo dòng tiền chống thất thu người nộp thuế nghĩa vụ thuế che dấu doanh thu

Bài liên quan

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Sinh trắc học trên eTax Mobile: Thêm "lá chắn" bảo vệ người nộp thuế

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Sinh trắc học khuôn mặt trên eTax Mobile giúp bảo vệ người nộp thuế trên môi trường số

Dành cho bạn

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Đọc thêm

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III khẩn trương triển khai số hóa chứng từ từ ngày 1/6/2026 nhằm đồng bộ dữ liệu, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong mô hình thông quan tập trung.
Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

(TBTCO) - Khi mọi giao dịch đều được số hóa thông qua hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử, cơ quan thuế có thể hình thành cơ sở dữ liệu phản ánh tương đối đầy đủ dòng doanh thu và dòng tiền của người nộp thuế. Điều này giúp giảm đáng kể tình trạng doanh thu “ngoài sổ sách”, hạn chế việc sử dụng nhiều tài khoản phân tán để che giấu dòng tiền hoặc trì hoãn ghi nhận nghĩa vụ thuế.
Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

Doanh nghiệp siêu nhỏ được sử dụng người thân làm kế toán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán và áp dụng hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính đơn giản kể từ ngày 1/7/2026.
Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính thuế liên quan đến hộ kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1272/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ, tái khẳng định cam kết về tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số